Весь набор социальных услуг проиндексируют в России: на сколько, кому положено

С 1 февраля 2024 года в России повысят различные социальные пособия и выплаты, которые ежегодно получают федеральные льготники — инвалиды, ветераны, обладатели боевых наград и другие. Это касается и стоимости набора социальных услуг, благодаря которому льготники могут бесплатно получать лекарства и ездить на оздоровительный отдых. На сколько проиндексируют НСУ, кто им сможет воспользоваться и в какой форме его выгоднее получать — в материале «Известий».

Индексация оплаты НСУ с 1 февраля 2024

Согласно Федеральному закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (ФЗ № 542 от 27.11.2023), с 1 февраля 2024 года стоимость набора социальных услуг (НСУ) повысится на 7,4%. Такой процент обуславливается прогнозируемым уровнем инфляции, из-за которой повышаются цены на товары и услуги. Если в 2023-м НСУ для одного человека оценивался в 1469 рублей, то в текущем году он ориентировочно составит 1579 рублей.

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Набор социальных услуг: что это, кому положено, что входит

Набор социальных услуг (НСУ) — это государственная мера поддержки, которая регулярно предоставляется льготным категориям граждан. Благодаря НСУ можно бесплатно получать рецептурные медикаменты и ездить на лечение в санаторий. Опцией могут воспользоваться те граждане, которые оформили ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

Перечень НСУ включает в себя следующие услуги:

— предоставление лекарств и медицинских изделий по рецепту врача, а также специального лечебного питания для детей-инвалидов;

— обеспечение льготника путевкой на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний);

— бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Эти услуги предоставляются льготникам в течение одного календарного года с даты оформления ЕВД. Воспользоваться набором социальных услуг могут граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России. Чтобы получать пакет социальных услуг, необходимо принадлежать к определенной категории следующего списка федеральных льготников:

— инвалиды (I, II и III группа);

— дети-инвалиды;

— участники ВОВ;

— ветераны боевых действий;

— инвалиды войны;

— военнослужащие, находившиеся на военной службе в период ВОВ не менее полугода, но не вошедшие в состав действующей армии;

— обладатели награды «Жителю блокадного Ленинграда»;

— обладатели награды «Жителю осажденного Севастополя»;

— обладатели награды «Жителю осажденного Сталинграда»;

— члены семей погибших (умерших) ветеранов;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны;

— лица, работавшие на объектах военного назначения во времена ВОВ;

— пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Пенсионеры, имеющие первую группу инвалидности, и дети-инвалиды также могут оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд для своего сопровождающего.

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Получать НСУ можно как в натуральном виде, так и деньгами. В денежной форме льготнику заплатят около 18 959 рублей за полный годовой пакет НСУ, включающий стоимость всех указанных услуг.

Если гражданин отказывается от получения НСУ, то ему повышают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Так, с 1 февраля 2024 года стоимость ЕВД для инвалидов I группы (при отказе от НСУ) составит 5330 рублей, для инвалидов II группы и для детей-инвалидов — 3806 рублей, для III группы — 3047 рублей.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Льготники также могут отказаться от НСУ частично, оставив только необходимые услуги, а за остальные получать выплаты. Например, получатель НСУ может отказаться от бесплатных лекарств и ежемесячно получать за них около 1216 рублей, за санитарно-курортное лечение — 188 рублей, а за отказ от бесплатного проезда на пригородных электричках — 175 рублей. Однако стоит учитывать, что НСУ позволяет людям с хроническими заболеваниями проводить полноценное лечение дорогостоящими медицинскими препаратами бесплатно. Поэтому до принятия решения об отказе от НСУ важно рассчитать стоимость лекарств и подобрать наиболее подходящий вариант получения социальных услуг.

Как отказаться от НСУ и получать деньги

Оформить отказ как от полного набора социальных услуг, так и от его части, можно один раз в год — до 1 октября текущего года. Однако заявление вступит в силу только с 1 января следующего года. Заявление на отказ можно подать в отделении Социального фонда России (СФР), где ранее была начислена ежемесячная денежная выплата, в МФЦ или на портале «Госуслуги». Если понадобилось возобновить получение социальных услуг, то необходимо будет подать заявление с помощью одного из указанных способов до конца сентября текущего года. Воспользоваться льготами можно будет со следующего года.

НСУ в натуральном виде назначается льготнику автоматически , когда он оформляет ЕДВ. В этом случае не нужно подавать никаких заявлений. Исключение составляют граждане, пострадавшие от радиации. Им для получения НСУ необходимо будет предварительно подать заявление. Сделать это можно в отделении СФР, в ближайшем МФЦ или онлайн — в личном кабинете на сайте Социального фонда России. С 2023 года у россиян появилась возможность подавать заявление на получение НСУ и через портал «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Социальном фонде также можно взять справку о праве на получение НСУ. В ней указывается льготная категория и социальные услуги, которые положены льготнику в текущем году. Документ понадобиться, если человек получает НСУ в натуральном виде. Только при наличии справки льготнику смогут выдать бесплатно положенные лекарства, медицинские изделия и оказать другие социальные услуги.