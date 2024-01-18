Восемь новых пунктов пропуска появятся на границе РФ со странами Азии

В России приступили к проектированию нового железнодорожного перехода с Китаем, который перераспределит грузовой поток из Якутии и Амурской области. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») Русланом Байсаровым 18 января. Уже завершено строительство еще двух пограничных мостовых переходов. Сколько пунктов пропуска появится на границе с КНР, Казахстаном и другими странами и какие крупные строительные проекты готовят на Дальнем Востоке — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

Завершено строительство двух новых пограничных мостовых переходов между Россией и КНР: железнодорожного Нижнеленинское – Тунцзян и автодорожного Благовещенск – Хэйхэ, рассказал глава ГК «БТС-Мост». При этом уже началась работа над проектированием железнодорожного мостового перехода между РФ и КНР Джалинда – Мохэ, который в перспективе сможет обслуживать грузопотоки до 20 млн т из Республики Саха (Якутия) и Амурской области без влияния на Восточный полигон, сообщил Руслан Байсаров. В России также возводят восемь пунктов пропуска на границе с Казахстаном, Китаем и другими странами, рассказал он.

«БТС-Мост» приступил к строительству метро в Красноярске, где будут задействованы до 9 тыс. рабочих, в основном из числа сибиряков, заявил Руслан Байсаров. Президент же обратил внимание на красивое название тоннелепроходческого щита «Валентина», который, вероятно, будет использован при возведении будущего метро. Второй щит также по традиции назван женским именем — «Екатерина».

Говоря о действующих проектах, Руслан Байсаров обратил внимание на строительство второго Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае в условиях вечной мерзлоты. Президент отметил, что тоннелепроходчики достойны полученных государственных наград за свою работу. «Они заслужили, какая работа тяжелая», — заметил Владимир Путин.

Отдельно обратили внимание и на особо позитивные итоги. Так, на 13 месяцев раньше срока завершили строительство моста протяженностью 10 км через реку Зею в Амурской области. Завершены работы по возведению моста на трассе М-12 во Владимирской области, а также моста через реку Сура, который соединяет Нижегородскую область и Чувашию. «Это красивый, мощный мост», — оценил Путин.

«БТС-Мост» работает и над другими проектами: уже идет строительство общественного центра в Петропавловске-Камчатском, а также самого крупного на Дальнем Востоке художественного музея, где будет храниться коллекция, состоящая примерно из 17 тыс. уникальных произведений искусства, собираемых с 1902 года. Завершить проект музея планируют в 2027-м.