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Площадь лесного пожара под Новороссийском достигла 18 га

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась до 18 га, огонь распространился на базу отдыха «Фрегат». Об этом 14 июля сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Площадь пожара превысила 18 га. <...> Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы», — написал мэр.

По словам Кравченко, по последним данным, были эвакуированы около 500 человек и 30 автомобилей. Он также уведомил, что есть возможность эвакуировать людей по морю. Предварительно, пострадавших нет.

В краевом МЧС добавили, что на территории базы отдыха огнем повреждены шесть деревянных домов и два легковых автомобиля

Оперативно, по данным ведомства, стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 20 га. Так, авиацией МЧС России сброшено 30 т воды. На месте ЧП работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram.

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Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Над горящим лесом видны языки пламени и густой дым. Уточнялось, что тушение пожара осложнено жаркой и сухой погодой.

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