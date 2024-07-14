Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 26 га

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 26 га. Об этом 14 июля сообщили в кубанском минприроды.

«Лесной пожар под Новороссийском перешел в категрию «крупный». Его площадь увеличилась приблизительно до 26 га», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Позже в минприроды сообщили, что из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до 28 га.

В тушении задействованы 222 человека и 48 единиц техники. Огонь устраняют также в районе населенного пункта Псебе Джубгского лесничества и Белозерный Краснодарского лесничества. Площадь уточняется.

Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Как следует из распространенных в соцсетях видеокадров, огонь поднимается от моря вверх в горы. Уточнялось, что тушение осложнено жаркой и сухой погодой.

На территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с возникновением ландшафтных пожаров.