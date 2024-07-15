Пожар в Абрау-Дюрсо: почему начался и что происходит сейчас
В воскресенье, 14 июля, в районе хутора Дюрсо Краснодарского края разгорелся пожар, огонь перешел на территорию соседних баз отдыха. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 261 Уголовного кодекса (УК) РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»). Пожар распространился на несколько десятков гектаров. Подробности — в материале «Известий».
Лесной пожар на хуторе Дюрсо
Возгорание в реликтовом лесу заповедника Утриш в Краснодарском крае началось днем 14 июля в районе пляжа Сухая щель на хуторе Дюрсо. «В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности. Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапа. Предварительная площадь горения — 22 га», — написал тогда в телеграм-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Больше суток пожарные, спасатели и волонтеры пытаются потушить возгорание, однако за это время территория возгорания увеличилась до 62 га.
В доме отдыха «Голубая волна» от огня пострадали восемь построек и пять автомобилей. На территории загородного клуба «Романтик» огнем повреждено не менее 30 построек. На территориях других пострадавших при пожаре турбаз (в их числе «Моряк» и «Строитель») новых сгоревших зданий нет.
На территории дома отдыха «Романтик»
Известно, что за медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, но от госпитализации они отказались. Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае эвакуированы сотни людей, включая детей. В МЧС региона уточнили, что с трех баз отдыха эвакуировали почти 300 человек.
В связи со сложившейся ситуацией власти Новороссийская ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. На место возгорания прибыли оперативные службы и специальная техника — самолет Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ка-32.
Вертолетами МЧС России сброшено более 95 т воды для устранения возгорания. На месте работали волонтеры и спасатели; более 320 специалистов и 84 единицы техники старались справиться со стихией.
Cгоревшая турбаза «Строитель»
Из-за лесного пожара были введены ограничения на движение транспорта в сторону хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила администрация Новороссийска. «В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо», — говорится в телеграм-канале мэрии.
В администрации уточнили, что ограничения не распространяются на жителей этого населенного пункта.
По информации МЧС Краснодарского края, на момент 9:33 мск 15 июля устранены все активные очаги пожара, специалисты продолжают работать на месте происшествия.
Абрау-Дюрсо и хутор Дюрсо: где находятся
Село Абрау-Дюрсо находится в 14 км к западу от Новороссийска, с которым соединено шоссейной дорогой, и в 5 км к северу от побережья моря. Селение расположено на берегу горного озера Абрау, у места впадения в него одноименной реки Абрау.
Хутор и морской курорт Дюрсо расположен у побережья Черного моря, в 22 км к юго-западу от Новороссийска и в 4 км от села Абрау-Дюрсо. Рядом с хутором расположен природный заповедник Утриш.
Волонтерская помощь в пожаре Абрау-Дюрсо
Тушение горения осложняется сильным ветром, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для тушения пожара необходима помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору требуются квадроциклы и мотоциклы класса эндуро.
Из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже возле Абрау-Дюрсо. Добровольцы активно помогают в борьбе со стихией. Люди откатывают машины в безопасные места. Кроме того, нескольким волонтерам удалось спасти из огня щенка, которого пользователи Сети прозвали Огонек.
Возбуждение уголовного дела из-за пожара в Дюрсо
Уголовное дело об уничтожении и повреждении лесных насаждений было возбуждено по факту лесного пожара в районе хутора Дюрсо в районе Новороссийска. Об этом заявила 14 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Следственным отделом полиции Приморского района управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», ― написала официальный представитель МВД РФ в телеграм-канале.
По словам Волк, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пожар в парке «Олимп» в Геленджике
Накануне ночью, 14 июля, пожар возник в геленджикском парке «Олимп». По данным администрации города, возгорание началось в кафе на канатной дороге. Мощный пожар тушили почти шесть часов. В тушении было задействовано 15 единиц техники и 71 человек. Причины возгорания устанавливают, погибших и пострадавших нет.