Пожар в Абрау-Дюрсо: почему начался и что происходит сейчас

В воскресенье, 14 июля, в районе хутора Дюрсо Краснодарского края разгорелся пожар, огонь перешел на территорию соседних баз отдыха. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 261 Уголовного кодекса (УК) РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»). Пожар распространился на несколько десятков гектаров. Подробности — в материале «Известий».

Лесной пожар на хуторе Дюрсо

Возгорание в реликтовом лесу заповедника Утриш в Краснодарском крае началось днем 14 июля в районе пляжа Сухая щель на хуторе Дюрсо. «В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности. Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапа. Предварительная площадь горения — 22 га», — написал тогда в телеграм-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Больше суток пожарные, спасатели и волонтеры пытаются потушить возгорание, однако за это время территория возгорания увеличилась до 62 га.

В доме отдыха «Голубая волна» от огня пострадали восемь построек и пять автомобилей. На территории загородного клуба «Романтик» огнем повреждено не менее 30 построек. На территориях других пострадавших при пожаре турбаз (в их числе «Моряк» и «Строитель») новых сгоревших зданий нет.

На территории дома отдыха «Романтик» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Известно, что за медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, но от госпитализации они отказались. Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае эвакуированы сотни людей, включая детей. В МЧС региона уточнили, что с трех баз отдыха эвакуировали почти 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией власти Новороссийская ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. На место возгорания прибыли оперативные службы и специальная техника — самолет Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Вертолетами МЧС России сброшено более 95 т воды для устранения возгорания. На месте работали волонтеры и спасатели; более 320 специалистов и 84 единицы техники старались справиться со стихией.

Cгоревшая турбаза «Строитель» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Из-за лесного пожара были введены ограничения на движение транспорта в сторону хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила администрация Новороссийска. «В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо», — говорится в телеграм-канале мэрии.

В администрации уточнили, что ограничения не распространяются на жителей этого населенного пункта.

По информации МЧС Краснодарского края, на момент 9:33 мск 15 июля устранены все активные очаги пожара, специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Абрау-Дюрсо и хутор Дюрсо: где находятся

Село Абрау-Дюрсо находится в 14 км к западу от Новороссийска, с которым соединено шоссейной дорогой, и в 5 км к северу от побережья моря. Селение расположено на берегу горного озера Абрау, у места впадения в него одноименной реки Абрау.

Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ

Хутор и морской курорт Дюрсо расположен у побережья Черного моря, в 22 км к юго-западу от Новороссийска и в 4 км от села Абрау-Дюрсо. Рядом с хутором расположен природный заповедник Утриш.

Волонтерская помощь в пожаре Абрау-Дюрсо

Тушение горения осложняется сильным ветром, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для тушения пожара необходима помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору требуются квадроциклы и мотоциклы класса эндуро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже возле Абрау-Дюрсо. Добровольцы активно помогают в борьбе со стихией. Люди откатывают машины в безопасные места. Кроме того, нескольким волонтерам удалось спасти из огня щенка, которого пользователи Сети прозвали Огонек.

Возбуждение уголовного дела из-за пожара в Дюрсо

Уголовное дело об уничтожении и повреждении лесных насаждений было возбуждено по факту лесного пожара в районе хутора Дюрсо в районе Новороссийска. Об этом заявила 14 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Следственным отделом полиции Приморского района управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», ― написала официальный представитель МВД РФ в телеграм-канале.

По словам Волк, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пожар в парке «Олимп» в Геленджике

Накануне ночью, 14 июля, пожар возник в геленджикском парке «Олимп». По данным администрации города, возгорание началось в кафе на канатной дороге. Мощный пожар тушили почти шесть часов. В тушении было задействовано 15 единиц техники и 71 человек. Причины возгорания устанавливают, погибших и пострадавших нет.