Уголовное дело возбуждено по факту лесного пожара под Новороссийском

Уголовное дело об уничтожении и повреждении лесных насаждений было возбуждено по факту лесного пожара в районе хутора Дюрсо в районе Новороссийска. Об этом заявила 14 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Следственным отделом полиции Приморского района управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений», ― написала Волк в Telegram-канале.

По словам официального представителя МВД, в настоящий момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Тушение горения осложняется сильным ветром, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей.

Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Тогда же сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером представители МЧС заявили, что площадь лесного пожара увеличилась до 62 га, один человек пострадал.

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.