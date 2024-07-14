В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 62 га, один человек пострадал. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в МЧС РФ.

«Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 га. <…> Пострадал один человек, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также, по информации МЧС, огнем были повреждены 11 строений на территории базы отдыха «Романтик».

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. Пламя поднимается от моря вверх в горы, из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

Тушение горения осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Также в этот день сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.