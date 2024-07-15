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Опубликованы кадры последствий лесного пожара под Новороссийском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Природный пожар, вспыхнувший 14 июля около хутора Дюрсо под Новороссийском, оставил после себя обгоревшие деревья, постройки и сгоревшие автомобили. В понедельник, 15 июля, «Известия» показали кадры последствий пожара.

Как рассказала корреспондент Мери Бадунц, полностью сгорели автомобили на турбазе «Романтик» под Новороссийском. Из видеокадров следует, что от машин остался только остов. Растительность на турбазе также сгорела, остались только обугленная земля и деревья.

«Пожар был такой сильный, что припаркованные автомобили сгорели дотла. Невозможно понять, что за марка, какая модель. Даже номера не считываются. В таком виде машину на металлолом или на свалку», — рассказала она.

На этой базе отдыха огонь охватил 50 построек, пострадали летние домики и хозяйственные помещения.

Сотрудники МЧС успели потушить огонь на подступах к капитальным строениям. Вертолеты ведомства продолжают сброс воды на очаги возгорания.

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В МЧС РФ уточнили, что на месте работают самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для тушения пожара необходима помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору требуются квадроциклы и мотоциклы класса эндуро. Он также добавил, что площадь пожара превысила 22 га.

Накануне, 14 июля, в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», площадь возгорания увеличилась до 62 га. По последним данным, два человека пострадали. Также в результате возгорания были повреждены здания баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна». На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз.

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