Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Для тушения пожара в районе хутора Абрау-Дюрсо под Новороссийском необходима помощь добровольцев. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко.
«Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», — написал он в Telegram-канале 14 июля.
Он уточнил, что площадь возгорания превысила 22 га. Огонь распространился вверх по хребту, а тушение осложнено порывистым ветром, который меняет направление.
В данный момент в ликвидации пожара участвуют 262 человека, задействовано 50 единиц техники.
В МЧС РФ 15 июля сообщили, что на место прибыли самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся 14 июля. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 261 Уголовного кодекса (УК) РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).
Позже пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га, два человека в результате пожара пострадали. Также более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз. Позже стало известно, что в результате возгорания было повреждено почти 40 зданий баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна».