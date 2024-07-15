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Более 500 человек эвакуировали с баз отдыха из-за лесного пожара под Новороссийском

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Фото: t.me/opershtab23
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В связи с крупным лесным пожаром, произошедшим в районе города Новороссийска Краснодарского края, более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз, сообщает 15 июля региональный оперштаб.

«В настоящий момент эвакуированы люди с шести баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно», ― гласит Telegram-канал ведомства.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, для эвакуированных были подготовлены три пункта временного размещения (ПВР) общей вместительностью 400 человек, в том числе на базе школ в селах Глебовское и Абрау-Дюрсо, а также на территории винодельни. Как отметили представители ведомства, пункты подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.

«Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой», ― отметили в оперштабе.

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Накануне сообщалось, что пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га, один человек в результате пожара пострадал.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с. В труднодоступной местности спасатели тушат пламя с помощью ранцевых огнетушителей. Огонь также устраняют в районе населенных пунктов Псебе и Белозерный Краснодарского лесничества.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся ранее в этот день. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации

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