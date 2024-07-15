МЧС опубликовало кадры тушения пожара под Новороссийском

МЧС РФ в понедельник, 15 июля, опубликовало кадры тушения пожара в районе хутора Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Соответствующий ролик опубликовал в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как авиация работает на месте происшествия и задействует водосливные устройства.

В МЧС РФ уточнили, что на месте работают самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что для тушения пожара необходима помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору требуются квадроциклы и мотоциклы класса эндуро. Он также добавил, что площадь пожара уже превысила 22 га.

Накануне, 14 июля, в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», площадь возгорания увеличилась до 62 га. По последним данным, два человека пострадали. Также в результате возгорания было повреждено почти 40 зданий баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна». На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз.