Губернатор Краснодарского края вылетел на место пожара под Новороссийском

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским отправился на место пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом губернатор 15 июля сообщил в своем Telegram-канале.

«Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара. Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий», — написал Кондратьев.

Перед этим он провел оперативное совещание на тему этого возгорания и сообщил, что под Новороссийском от огня пострадало более 60 га леса, а шквалистый ветер и сложный рельеф осложняют тушение.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По последним данным, два человека пострадали. «Известия» показали последствия возгорания на турбазе «Романтик»: там было охвачено огнем более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных баз отдыха.

В МЧС России сообщили, что при тушении пожара используются самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что для борьбы с возгоранием нужна помощь добровольцев.