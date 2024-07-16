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Более 50% россиян выступают за запрет рекламы вредных продуктов

Более 50% россиян выступают за запрет рекламы вредных продуктов

Calltouch: более 50% россиян выступают за запрет рекламы вредных продуктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Более 50% покупателей сталкивались с некачественными продуктами, несмотря на яркую рекламу. Почти столько же убеждены, что реклама вредных продуктов должна быть полностью запрещена. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные экспертами Calltouch. Результатами они поделились с «Известиями» 16 июля.

Отмечается, что доверие пользователей подрывают случаи безответственного отношения компаний к качеству товаров и услуг. Более половины покупателей (52%) сталкивались с ситуациями, когда широко разрекламированный товар оказался некачественным или не решал их проблему. В прошлом году ФАС выявила более 4 тыс. нарушений, из которых треть (31%) связана со спамом, а 9% — с недостоверной и вводящей в заблуждение рекламой.

Рекламодателям еще труднее завоевать доверие, если они продвигают товары, потенциально вредные для здоровья. Большинство россиян (54%) убеждены, что реклама вредных продуктов не должна присутствовать даже в скрытой форме.

«Отношение общества поддерживается и законом «О рекламе». Например, нельзя рекламировать табачную продукцию, курительные принадлежности и электронные сигареты. С 2012 года также запрещена реклама алкогольной продукции, в том числе и в интернете. Производители таких товаров ищут лазейки, чтобы обойти запрет. Например, они рекламируют безалкогольное пиво с содержанием спирта до 0,5%, что привлекает внимание и к алкогольному варианту бренда», — отмечают эксперты.

Однако, по их мнению, вопрос этики в маркетинге важен не только в контексте вреда и качества продукта. В 2024 году он касается каждого рекламодателя. Например, 36% респондентов признаются, что неуместная и нецелевая реклама может испортить настроение и вызвать сильные негативные эмоции.

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«Персонализация и точечные настройки рекламы под потребности каждого человека перестали быть просто модным трендом и новой технологией. Теперь это уже вопрос своего рода этики. Нецелевая реклама не только неэффективна и не приводит к новым покупкам, но и может привести к потере лояльности аудитории и агрессии по отношению к бренду. Самый простой пример: навязчивая реклама детских и свадебных товаров может идти вразрез с личными проблемами человека. Именно поэтому за последние два года значительно возросло значение сегментации аудитории и мартех-инструментов для точного попадания сообщения в цель», — поделилась своим мнением директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.

14 июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщило антимонопольное ведомство 14 июня.

Уточнялось, что компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ: рефератов, курсовых и дипломов. В службу поступило заявление гражданина с жалобой об опубликованной в поисковой системе информации про организацию Work 5.

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