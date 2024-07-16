Спрос на новостройки бизнес-класса в Москве за год вырос почти на 50%

Результаты продаж на первичном рынке жилья столицы по итогам июня 2024 года на 47% превзошли показатели того же месяца 2023-го, подсчитали аналитики Level Group. Итоги первого полугодия аналогичного периода прошлого года были на 44% ниже, чем за первые шесть месяцев текущего года, уточнили в компании.

Статистика регистраций ДДУ в столице показывает, что в июне в этом ценовом сегменте рынка было реализовано 2,73 тыс. лотов — против 1,86 тыс. в июне 2023 года. Продажи за полугодие составили 13,4 тыс. лотов, тогда как в первом полугодии 2023-го — 9,28 тыс.

Аналитики Level Group обращают внимание, что основной прирост сделок с новостройками в сегменте бизнес-класса пришелся на II квартал 2024 года. Так, продажи апреля 2024 года были на 28% выше, чем в апреле 2023-го. По итогам мая прирост год к году составил уже 38%, июня — 47%.

В комфорт-классе по итогам полугодия, напротив, отмечался спад спроса, следует из статистики Росреестра: всего было реализовано 18,1 тыс. лотов, на 16% меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Вместе с тем, продажи в сегменте росли в течение всего II квартала, отмечают аналитики.

«Спрос на новостройки как в комфорт-классе, так и в бизнес-классе существенно подогрело ожидание скорого завершения ипотечной госпрограммы на новостройки и изменений в семейной ипотеке, — поясняют в Level Group.

По наиболее востребованным проектам прирост год к году по сделкам оказался намного выше, чем в среднем по рынку. Так, продажи Level Group в первом полугодии 2024 года на 53% превзошли показатели первого полугодия 2023 года.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).