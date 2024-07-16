Трамп впервые появился на публике после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп 15 июля прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом. Он поприветствовал участников съезда, которые скандировали «Борись! Борись! Борись!». Трамп сел на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Вэнсом и спикером Майком Джонсоном.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.