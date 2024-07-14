Трамп отказался менять график предвыборной кампании и поедет на съезд партии

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп отказался менять график предвыборной кампании после стрельбы на его митинге в Пенсильвании. В воскресенье, 14 июля, он отправится на съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

«Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на национальный съезд Республиканской партии на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить мои планы», — написал он в соцсети Truth Social.

В пресс-службе предвыборного штаба Трампа спустя несколько часов после инцидента на митинге в Пенсильвании заявляли, что планы политика не изменятся и он выступит на партийном съезде Республиканской партии в Милуоки.

Ранее Трамп после покушения заявил об отсутствии страха и призвал американцев объединиться. В своей соцсети он написал, что действительно любит свою страну и избирателей и с нетерпением ждет встречи с электоратом в Висконсине на этой неделе.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение уха по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Политический оппонент Трампа, действующий президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.