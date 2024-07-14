Илон Маск пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Американский предприниматель Илон Маск заявил о полной поддержке экс-президента США Дональда Трампа после стрельбы на митинге политика в штате Пенсильвания.
«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Маск также заявил, что США со времен Рузвельта не знали кандидата в президенты «круче» Трампа.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. По предварительной информации, экс-главу Белого дома ранили в ухо.
The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.
В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге. Корреспондент телеканала WTAE со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер сообщил, что информации о стрелявшем на данный момент нет.
В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что президент США Джо Байден был поставлен в известность о ситуации со стрельбой в ходе выступления Трампа.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.