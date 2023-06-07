Выборы в США – 2024: кто будет бороться за президентское кресло

В 2024 году жителям США предстоят президентские выборы — событие, которое определит судьбу страны на ближайшие четыре года. Уже сейчас в Штатах разгораются жаркие дебаты, претенденты на кресло в Белом доме заявляют о себе. Не обошлось и без предвыборных скандалов. О том, как США готовятся к всенародному голосованию, — читайте в материале «Известий».

Когда пройдут выборы президента в США

Очередные, 60-е, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США.

С января 2024 года в стране начнутся кокусы и праймериз, которые завершатся летом. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Выборы президента США – 2024: кандидаты

На текущий момент большинство предполагаемых кандидатов — представители Республиканской партии. Документы в федеральную избирательную комиссию подал экс-президент Штатов Дональд Трамп. В случае победы политик станет первым президентом, проигравшим последующие выборы, а затем победившим на следующих, со времен Гровера Кливленда.

Примечательно, что о своем выдвижении сообщил и главный соперник Трампа среди республиканцев — Рон Десантис, действующий губернатор Флориды.

Он не единственный глава штата, который намерен принять участие в предстоящих выборах. О своем намерении заявил и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Планируется, что он сделает заявление в городе Фарго 7 июня.

В списке кандидатов также значится экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, а 6 июня (01:30 7 июня мск) о начале предвыборной кампании может объявить бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Еще один кандидат от республиканцев — сенатор Тим Скотт из Южной Каролины. Также в феврале о выдвижении своей кандидатуры сообщила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Наконец, к предвыборной гонке присоединился бывший вице-президент США Майк Пенс. Как отмечает агентство Associated Press, «сторонники Пенса видят перспективу для надежного консерватора, который поддерживает многие из политик предыдущей администрации, но без постоянных волнений».

Заявили о намерении баллотироваться также бизнесмен Вивек Рамасвами и радиоведущий Ларри Элдер.

Участвовать в выборах планируют и демократы. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

Кроме того, демократический блок представляет писательница Марианна Уильямсон, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший.

Выборы президента США 2024 — прогнозы

Согласно Конституции США, кандидаты должны иметь гражданство страны с рождения и проживать на территории Штатов не менее 14 лет. Также к выборам допускаются лишь американцы в возрасте от 35 лет.

Как указал в беседе с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, основными претендентами на победу от республиканской партии станут Трамп и Десантис. Пенс же лишился значительной доли сторонников, отказавшись поддержать экс-президента 6 января 2021 года. У других кандидатов недостает узнаваемости, чтобы соперничать с ключевыми фигурами.

Шансы губернаторов эксперты оценивают еще ниже. Тем не менее политический консультант-республиканец Жанетт Хоффман предположил, что Бергам может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

Неактивность демократов же, по мнению эксперта, объясняется тем, что в политических кругах не принято бросать вызов действующему президенту от той же партии, особенно с учетом того, что рейтинг Байдена среди избирателей достаточно высок.

Исследование The Economist/YouGov, проведенное 14–17 января, показывает, что при выходе на финишную прямую Байдена и Трампа, как в 2020 году, победу вновь одержит 80-летний демократ (45% против 33%). Но если соперником действующего главы государства по итогам праймериз станет Десантис, он вполне может обойти 46-го президента (37% против 36%).

Выборы президента США – 2024: скандалы

Предвыборная кампания Джо Байдена разворачивается на фоне скандалов, связанных с его сыном Хантером. Сына главы США подозревают в причастности к наркотрафику и проституции. Помимо этого, Байден-младший оказался в центре налогового расследования, разбирательства продолжаются.

В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

В свою очередь, главный соперник главы государства, Дональд Трамп, в начале апреля стал фигурантом уголовного дела о фальсификации документов. По версии следствия, таким образом миллиардер попытался скрыть факты взятки трем лицам в ходе предвыборной кампании 2016 года. Предполагается, что политик подкупил тех, кто мог подпортить его репутацию перед предстоящим плебисцитом. История с судебным разбирательством оказала лишь положительное влияние на рейтинг экс-главы Белого дома и подогрела интерес общественности к его персоне. Однако Трамп также остается фигурантом уголовных дел о мятеже 6 января.