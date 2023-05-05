 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Политика
Захарова заявила о «режиме тишины» в отношениях России и Франции
Мир
В Великобритании признали случаи пропажи направленного Украине оружия
Мир
Пашинян анонсировал визит в Москву
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Происшествия
Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
СМИ сообщили о заочном аресте в Швеции организатора акций по сожжению Корана
Мир
В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
Общество
У охваченного огнем здания в московском Царицыно рухнула крыша
Общество
В результате обстрела Донецка украинскими националистами погиб мужчина
Общество
Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение
Мир
Американский полковник заявил о срыве Москвой многолетних попыток США ослабить РФ
/

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца

И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура штата Делавэр в скором времени может предъявить обвинения сыну действующего президента США Джо Байдена Хантеру. Уже несколько лет в его отношении ведется налоговое расследование, связанное с деловыми операциями с зарубежными партнерами. Кроме того, Хантера подозревают в даче ложных показаний касательно наркотической зависимости при покупке оружия. Однако все эти скандалы могут быть «замяты» с учетом только стартовавшей кампании Байдена-старшего по переизбранию. При этом рейтинг одобрения кандидатуры 80-летнего президента оставляет желать лучшего. Сложность ситуации может понимать и руководство Демпартии, предпринимая попытки вывести Байдена из игры.

Нависшая угроза

Не успел действующий американский лидер Джо Байден 25 апреля объявить о том, что официально вступает в президентскую гонку 2024 года, как на его голову начали сыпаться проблемы. Причем в первую очередь связанные с его сыном Хантером. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс «близок к тому, чтобы предъявить обвинения» Байдену-младшему в налоговых преступлениях, а также в даче ложных показаний, связанных с покупкой оружия.

Однако точные сроки вынесения решения пока неизвестны. По словам осведомленных источников, расследование заняло больше времени, чем изначально закладывали некоторые официальные лица, что вызвало разочарование у части сотрудников правоохранительных органов. К тому же существует вероятность, что дело вновь может замедлиться.

Вместе с тем на прошлой неделе адвокаты сына президента посетили здание министерства юстиции США в Вашингтоне, чтобы поговорить с прокурором об уголовном деле. Как подчеркнули в издании, подобного рода встречи, как правило, проходят ближе к концу расследования, а их цель — добиться, чтобы клиенту не предъявляли официальное обвинение, или же настаивать на смягчении.

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, выходит из здания суда

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, выходит из здания суда

Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht

Налоговое расследование стартовало еще в 2018-м, а спустя два года стало известно, что его ведет именно Вайс, назначенный на эту должность еще 45-м президентом США Дональдом Трампом. В течение четырех лет прокуратура изучала в том числе то, нарушал ли Хантер Байден налоговое законодательство, а также отмывал ли деньги во время деловых операций с иностранными партнерами, особенно с Китаем.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

Кроме того, в марте прошлого года прокуратура запросила документы о средствах, которые Байден-младший получал от украинской газовой компании Burisma, где был в совете директоров. По информации The Wall Street Journal, сыну действующего американского лидера выплачивали по $50 тыс. ежемесячно с 2014 по 2019 год, а средства поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC, зарегистрированной как раз таки в Делавэре.

Помимо этого внимание федералов привлекли и обстоятельства, при которых Хантер Байден приобрел оружие в то время, когда страдал от наркотической зависимости. Об этом сын президента признался в опубликованной в 2021-м книге «Прекрасные вещи».

Будущее второго срока

Джо Байден и Камала Харрисс

Джо Байден и Камала Харрисс

Фото: Global Look Press/Michael Reynolds - Pool via CNP

Согласно последнему опросу The Economist/YouGov, лишь 29% респондентов поддерживают планы 46-го президента касательно второго срока в 2024 году, а 56% американцев не хотели, чтобы он вновь выдвигал свою кандидатуру. Однако это уже случилось, так что впереди Байдена ждут праймериз Демократической партии. Впрочем, и здесь жители США не особо верят в действующего главу государства. Так, 53% не считают, что 80-летний политик — наиболее сильный кандидат среди демократов, в силах нынешнего американского лидера уверены всего 28% опрошенных.

Как допустил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, американист Виктор Мизин, всю эту ситуацию с расследованиями в отношении Хантера Байдена вполне могут «замять», как это делали раньше. В качестве примера он напомнил громкий скандал, связанный с ноутбуком сына президента, который любому другому политику дорого бы обошелся.

Напомним, что в 2020-м у Хантера нашли электронные письма, подтверждающие, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях. Помимо этого его также начали подозревать в причастности к наркотрафику и проституции. Однако это дело не получило масштабного продолжения, а республиканский истеблишмент стал обвинять ФБР в «замалчивании» неудобных для Джо Байдена моментов.

— Думаю, что и этот скандал замнут. Тем более что сейчас разворачивается его президентская кампания: человека уже ведут на выборы, на это уже брошены колоссальные средства, — отметил эксперт.

Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена
Украинский кризис становится ключевым пунктом предвыборной повестки

Вместе с тем директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев подчеркнул, что спешить с выводами не стоит и нужно дождаться официального предъявления обвинений.

Само дело расследуется уже несколько лет. И мы прекрасно знаем, как могут затягивать и глушить всё это в американской системе судопроизводства. Давайте дождемся предъявления этих обвинений, и тогда уже будет ясно, — считает он.

Джо Байден и Хантер Байден

Джо Байден и Хантер Байден

Фото: ТАСС/EPA/ALEXIS C. GLENN

К тому же сейчас внимание приковано и к Байдену-старшему. Так, республиканцы в конгрессе США (сенатор от штата Айова Чарльз Грассли и член палаты представителей Джеймс Комер) потребовали у Федерального бюро расследований данные в связи с предполагаемой дачей взятки. По словам источника, у минюста и ФБР в распоряжении есть документ, где описывается коррупционная схема с участием некоего иностранца.

Если это действительно так, это может свидетельствовать о том, что Байдена начинают потихоньку «сливать». Так что и сын, и сам Байден могут оказаться в весьма сложной ситуации, — предположил Рогулев.

Свои без чужих: зачем Байден организовал второй «Саммит за демократию»
Американисты объяснили, как подобные мероприятия влияют на международные отношения

При этом в партии есть достаточно сильные фигуры, которые могли бы баллотироваться на выборы 2024 года и сделали бы это, если бы не участие Байдена. В качестве примера эксперт привел губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который несколько раз говорил о том, что подумывает над участием в гонке. Так что если ближайшее окружение действующего президента все-таки «выведет его из строя», то появятся и новые кандидаты, заключил американист.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023