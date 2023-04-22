Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена

В последнее время в американских СМИ и экспертных кругах всё чаще говорят о необходимости сокращать политические и экономические издержки, связанные с украинским кризисом. Примечательно, что к консерваторам, которые давно требуют сократить расходы на «украинский проект», теперь присоединились и относительно либеральные СМИ. Можно ли назвать это началом тренда или пока речь только об отдельных эпизодах, выясняли «Известия».

Доводы разные, вывод один

Грядущее лето в США обещает быть богатым на внутриполитические события: завершение финансового года и дискуссия относительно нового бюджета, достижение очередного потолка государственного долга. В конце августа пройдет национальный съезд Демократической партии, на которой, скорее всего, станет известно, кто будет ее представителем на выборах в 2024 году. Конфликт на Украине, который администрация Джо Байдена сделала главным внешнеполитическим проектом, в этом контексте приобрел особую важность.

Пресс-конференция президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: TASS/Zuma

Белый дом и вашингтонская элита обеих партий пытаются убедить свой электорат в том, что успех Киева является экзистенциально важным для будущего Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем отсутствие видимых результатов при постоянно растущих расходах подняло вопросы об эффективности намеченного курса .

На протяжении нескольких последних месяцев на эту тему высказывались исключительно консервативные лидеры и СМИ. В первую очередь, они указывали на отсутствие не только четких целей, но и контроля за расходованием средств. American Thinker в этом контексте назвал президента США «марионеткой Киева», The Washington Examiner обвинил в «долговом утоплении» экономики. В правоконсервативном сегменте тенденция к переосмыслению украинского кризиса уже очевидна, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Поскольку Белый дом заявил именно о помощи Украине, а не об участии в конфликте, встает прагматический вопрос об эффективности этой помощи на фоне плохих новостей с фронта. Большая часть опросов говорит о том, что граждане США негативно относятся к тому, каким образом Байден и его команда пытаются закончить противостояние. Более того, скандал с утечками показывает, что вашингтонские стратеги не понимают, как это сделать. Консерваторы же последовательно заявляют: прекратите финансирование Киева, и конфликт иссякнет, — отметил он.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Среди республиканцев гораздо сильнее опасения, что конфликт выйдет за пределы Украины и трансформируется в столкновение России и НАТО. Такое развитие событий они напрямую связывают с объемом и структурой американской поддержки Киева. 20 апреля 19 конгрессменов от GOP направили в Белый дом письмо с призывом прекратить поставлять Украине оружие.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория помощи США украинским военным усилиям угрожает дальнейшей эскалацией и лишена столь необходимой стратегической ясности. <…> С каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставленным Украине, возрастает риск прямого конфликта с Россией. <…> Выбранная стратегия не решает кризис, а продлевает его», — подчеркивается в письме.

Неэффективный менеджер

Теперь к консерваторам присоединились некоторые представители демократического истеблишмента. Их аргументация строится на неэффективности санкционного режима, который не нанес ожидаемого критического ущерба российской экономике, а также на отсутствии результата от дипломатических усилий Госдепартамента. Внешняя политика администрации Байдена не столько объединила союзников США, сколько выявила множество их противников по всему миру, указывают они.

Политолог и сооснователь проклинтоновского фонда «Новая Америка» Уолтер Мид в статье для Wall Street Journal отмечает, что лишенная прагматизма и построенная на «угрозах и нотациях» стратегия Госдепартамента привела не только к формированию антиамериканского альянса мировых держав, но и к фрагментации выстроенной системы отношений с союзниками.

При этом отрицательная роль России сомнению, конечно, не подвергается. Основной акцент делается на абсолютной неэффективности усилий команды Байдена по развитию украинского конфликтного проекта и невозможности теперь выйти из него без потерь.

Президент США Джо Байден, Вашингтон, США Фото: REUTERS/Nathan Howard

Тенденция к росту недовольства внутри демократических элит есть, она проявлена, однако еще не приобрела существенных масштабов, отмечает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

— Давайте назовем это началом тренда. Понятно, что ситуация развивается не в пользу Украины. Возникают вопросы о том, зачем США тратят столько усилий и денег на этот проект. Республиканцы постоянно выносят эти вопросы в общественное пространство. В то же время Байден воспринимается многими демократами как слабый лидер, поэтому праймериз Демпартии в этот раз пройдут в атмосфере острой внутренней борьбы. Украина же представляет собой удобную тему для обвинений Байдена в неэффективности, — поясняет эксперт.

Таким образом, сложившаяся ситуация повторяет интересный феномен, который также наблюдается в некоторых странах Европы: представители правых и левых движений и партий объединяются в негативном отношении против элитарных «умеренных» и «центристов» в вопросе степени вовлеченности своих стран в украинский кризис. Чаще всего это недовольство не выходит в публичное политическое пространство, а запускается в качестве нарратива в СМИ.

Председатель комитета сената США Берни Сандерс Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Кроме того, среди критиков Белого дома немало представителей левого крыла Демократической партии. После того как команда Байдена использовала их в ходе предвыборной кампании в 2020-м, никого из них так и не допустили до реального политического процесса.

— Прогрессивные демократы, объединившиеся на предыдущих праймериз вокруг Берни Сандерса, недовольны своим нынешним положением. После того как их электоральные мощности помогли Байдену победить на выборах, Белый дом оставил их без реальной власти. Впрочем, в нынешней ситуации эта фракция пока еще формально дисциплинирована вокруг Байдена, потому как сейчас всё, что «убавляется» у Байдена, «прибавляется» к Трампу, — полагает он.

Кто любил Кеннеди

19 апреля о своем выдвижении заявил Роберт Кеннеди, племянник убитого в Далласе 35-го президента США. Его взгляды на внутриамериканскую повестку в гораздо большей степени близки к Трампу, чем к любому из его однопартийцев. При этом он также в весьма жестких выражениях высказался о переосмыслении роли США в украинском конфликте.

«Правительство США на 90% сокращает выплаты по продовольственным талонам для бедных, выводит 15 млн человек из программы Medicare (национальная программа медицинского страхования в США. — Ред.) и при этом выделяет $113 млрд Украине. <…> Министр обороны говорит, что наша цель — истощить русских, Байден заявляет о намерении свергнуть Путина. Если это причина, то выходит, что украинцы лишь пешки в прокси-конфликте между великими державами. Всё, что нам говорят об этом конфликте, — ложь».

Роберт Кеннеди и его жена Шерил Хайнс Фото: REUTERS/Brian Snyder

Шансы Кеннеди стать кандидатом от демократов на сегодня оцениваются как небольшие. Несмотря на внутрипартийное влияние клана и популярность фамилии среди избирателей, вероятность преодолеть аппаратное сопротивление очень невелика. Однако его выдвижение можно воспринимать как проявление внутренней оппозиции в рядах Демпартии, считает Владимир Васильев.

— Кеннеди способен бросить тень сомнения на фигуру Байдена. Его кандидатура подчеркивает назревшую, по мнению определенных кругов внутри партии, необходимость нового лидера на выборах 2024 года. Обозначенная им повестка может усилить эти дискуссии и способствовать переформатированию в дальнейшем. Те, кто должен был услышать это послание, его услышали, — резюмирует специалист.