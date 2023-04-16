Полное присутствие: Польша хочет разместить еще больше американских солдат на своей территории

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сейма изложил задачи внешней политики страны в 2023 году. Одна из главных — добиться постоянного присутствия американских войск на своей территории. На фоне этого проходил визит премьер-министра Матеуша Моравецкого в США. На польских границах идет наращивание сил альянса, Варшава стремится стать главным союзником Вашингтона в Европе и НАТО. Подробности — в материале «Известий».

Доклад по внешней политике

«Скоро в Польше оперативной готовности достигнет американская база противоракетной обороны в Редзикове. В Польшу было переведено постоянное выдвинутое командование пятого корпуса американской армии. Мы будем добиваться системного постоянного присутствия американских войск на нашей территории», — начал свой доклад, посвященный задачам внешней политики Польши, министр иностранных дел страны Збигнев Рау.

Сейчас в республике на ротационной основе находится свыше 10 тыс. солдат НАТО, большинство из которых — американские военные. Помимо этого, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, американский вице-президент Камала Харрис пообещала разместить в Польше еще несколько тысяч военных США.

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В докладе также говорится о том, что Варшава поддержит предложения о расторжении Основополагающего акта Россия – НАТО, который был подписан в 1997 году. По словам Рау, с 2007 года «самая большая угроза миру в Европе исходит от политики России».

Глава польского МИДа подчеркнул, что «российская агрессия должна навести на размышления по принципиальным вопросам для каждого участника международной системы». По его словам, Польша играет важную роль как в региональном, так и в глобальном масштабе. К тому же у нее особая обязанность перед альянсом, которая обуславливается географическим положением страны. Рау добавил, что для Польши, которая как единственный член НАТО и ЕС граничит и с Россией, и с Белоруссией, и с Украиной, это «имеет измерение экзистенциальной рефлексии».

Министр иностранных дел особо отметил, что Варшава — надежный член и партнер Североатлантического альянса и НАТО на протяжении 70 с лишним лет — наиболее эффективный инструмент защиты мира в Европе. Он подчеркнул, что в отношениях с США Польша — суверенный партнер, а вовсе не «исключительный потребитель безопасности».

С американцами безопаснее

Доклад Рау прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, лучше всех обеспечить глобальную безопасность смогут американцы.

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Если кто и в состоянии гарантировать безопасность нашей части Европы в более широком, глобальном смысле, а не только на индивидуальной основе, так это сверхдержава, которая сегодня имеет самую большую армию в мире и самый большой военный потенциал, а именно США. Сегодня они являются страной, которая больше всех поддерживает Украину в ее обороне. Мы находимся в авангарде этой поддержки, потому что Великобритания и Польша являются самыми сильными сторонниками [Киева] наряду с США», — заявил политик.

На фоне этих заявлений проходил визит премьер-министра Матеуша Моравецкого в США. Вступив в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал добиваться большей автономии Европы от США, глава правительства Польши, наоборот, призвал ЕС максимально сблизиться с Вашингтоном.

«Вместо того чтобы строить стратегическую автономию от Соединенных Штатов, я предлагаю стратегическое партнерство. Не вижу альтернативы созданию еще более тесного союза с американцами. Если страны к западу от Польши понимают это меньше, то, вероятно, это всё из-за исторических обстоятельств», — заявил он.

Как пишет издание Politico, Варшава «настаивала на размещении американских войск на своей территории, а недавно заключила новые контракты на поставки американских вооружений». В этом году Польша подписала сделку на €1,4 млрд на покупку партии танков Abrams, а также решила потратить $4,6 млрд на современные истребители F-35.

Истребитель F-35 Фото: Getty Images/ United States Marine Corp/Handout

«В отличие от Франции, которая десятилетиями возмущалась тем, что Европа полагается на США в плане своей безопасности, Польша является одним из самых верных союзников Америки на континенте», — подытожило издание.

По словам Моравецкого, 14 танков Abrams поступят в Польшу не позднее июня этого года. Всего Варшава заказала 250 новейших танков в дополнение к 116 модернизированным. Помимо этого на выступлении в Вашингтоне он заявил, что его страна стремится стать главным сервисным центром для американских Abrams в Европе.

Еще накануне вылета в США Моравецкий отметил, что создаваемые в Польше склады вооружений Североатлантического альянса станут «логистическим тылом» восточного фланга НАТО.

«В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — пояснил глава правительства.

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Министр обороны страны Мариуш Блащак подтвердил, что в Повидзе уже появилась база материального обеспечения войск США. Ранее он также сообщал, что там находится авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. Летом прошлого года посол США в Польше Марек Бжезинский заявлял, что Вашингтон планирует в течение десяти лет построить в республике 110 военных объектов.

Важный союзник

Особое геополитическое значение Польше сейчас придает то, что республика стала ключевым логистическим звеном в цепочке помощи, которую западные страны предоставляют Украине.

«Польша стала одним из самых важных союзников Украины, и доступ к ее дорогам, железным дорогам и аэропортам имеет решающее значение для доставки оружия, боеприпасов и другой помощи Украине», — пишет Politico. Как отмечает издание, до этого Польша считалась «наиболее маргинальным членом клуба западных стран из-за ее проблем с нарушением верховенства права». «Однако это помогло поменять представление о Польше, теперь она считается ключевой страной в НАТО», — говорится в публикации.

Помимо этого Варшава, проявляя активность в противостоянии с РФ, претендует на роль европейского лидера в украинском конфликте. «Старая Европа верила в соглашение с Россией, и старая Европа потерпела неудачу. Но есть новая Европа — Европа, которая помнит, что такое русский коммунизм. А Польша — лидер этой новой Европы», — провозгласил Моравецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обмениваются рукопожатием с польскими военнослужащими Фото: REUTERS

Несмотря на столь громкие заявления, внутри ЕС у Польши не всё так гладко. Накануне стало известно, что Европейская комиссия отклонила запрос от польских властей, пытавшихся снять со страны штрафы в размере €1 млн в сутки за невыполнение условия по ликвидации дисциплинарной палаты судей. В Брюсселе решили, что Варшава так и не выполнила решение суда, поэтому средства страны из фондов пока останутся замороженными, а списания штрафов возобновятся.

Подтверждение региональной значимости

На фоне заявлений из Варшавы глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Польша выжидает удачного момента, чтобы получить контроль над некоторыми украинскими территориями.

«Руководство Польши не может отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины. Польша заинтересована в крахе Украины», — заявил он.

В конце апреля прошлого года Совбез РФ со ссылкой на разведданные сообщал, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Как заявлял Нарышкин, Варшава хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

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— Для Польши это очень сложный, но в некотором роде экзистенциальный вопрос, связанный с неким историческим реваншем, направленным именно против России. Украинские территории всегда представлялись польским националистам одновременно в качестве разменной монеты и подтверждения своей региональной значимости, — отметила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями».

По ее мнению, Польше важно добиться одобрения своего внешнеполитического курса со стороны США. А для партнеров по ЕС — заключить свою экспансию в оболочку «восстановления порядка, демократии и распространения европейских ценностей».

— Самое приятное для поляков в этом смысле было бы получить территории без рисков и ущерба для себя. И такой сценарий просматривается отчетливо при успешных военных действиях Украины, которая при этом будет полностью зависеть от союзников. По крайней мере поляки могут предложить включение данных территорий для реализации, например, экономических программ, а за этим могут последовать и другие действия, вплоть до референдума на территории Западной Украины, — считает политолог.

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Специалист добавляет, что в таком случае страна перестанет существовать.

— В такой конфигурации Украины не будет. Так и получится, что она легко может распасться по искусственным швам. Однако при активной внешней политике России и ее военном продвижении поляки могут побояться ставить такой вопрос, — резюмировала эксперт в беседе с «Известиями».

Все это понимают

Польша не всегда была главным союзником Вашингтона в ЕС. Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, США держали самые большие контингенты в Германии. В 1950-е годы присутствие американских войск доходило до 450 тыс. человек. После окончания холодной войны базирование США сократилось, но армия продолжала оставаться преимущественно в этой стране. Нынешняя ситуация предполагает присутствие американских солдат на восточных границах НАТО, указал эксперт.

При этом всем понятно, что войска сами по себе не представляют внушительной силы , добавляет собеседник.

— Их недостаточно для наступательных операций, и даже для обороны их не хватит. Но для Польши существенное американское присутствие будет показателем особого статуса, ведь Варшава сейчас — самый близкий партнер Вашингтона в Евросоюзе. Если гипотетически представить себе втягивание Польши в конфликт и российские удары по стране, то гибель американских военнослужащих, находящихся в государстве, стала бы мотивом для вступления США в конфликт, — считает полонист.

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Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что все стороны это осознают.

— Польша регулярно ссорится с Брюсселем. Хотя нельзя исключать и предвыборный момент. Перед выборами польские политики обычно прибегают к более яркой риторике, но без содержательных новаций. В этот раз польские власти, скорее всего, как обычно будут показывать, что страна не потеряла суверенитет в Евросоюзе и не собирается прогибаться под брюссельскую бюрократию, — уверен эксперт.

Политолог поясняет, что в польском стремлении усилить свою армию и заполучить американское присутствие имеются политические аспекты: