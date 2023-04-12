На блоковом уровне: зачем Сербия сближается с НАТО

Несмотря на мораторий на «военные активности» со всеми иностранными партнерами, Сербия вновь стала активно взаимодействовать с НАТО. Как сообщили в минобороны страны, в июне пройдут совместные учения с Североатлантическим блоком «Платиновый волк». В Вашингтоне это решение приветствовали, в то время как в Москве отметили, что Белград в последнее время «находится под страшным, беспрецедентным давлением», и пообещали «очень внимательно наблюдать» за этими военными маневрами. Почему Сербия вновь сближается с альянсом — в материале «Известий».

Исключение из правил

Совместные учения пройдут с 16 по 30 июня на территории Сербии. При этом отмечается, что решение сербских властей о моратории по-прежнему в силе решение: с февраля прошлого года были прекращены и отложены «все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами».

«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений «Платиновый волк —– 2023», причем эти учения исключены из моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей. Причина принятия такого решения — в исполнении взятых Республикой Сербией на себя обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях», — сообщили в сербском Минобороны.

Учения «Платиновый волк» проводят с 2014 года в центральной части Сербии недалеко от населенного пункта Буяновац. На этих маневрах отрабатываются тактические приемы и действия с применением небоевой амуниции.

Фото: Global Look Press/Sgt. Tara Fajardo Arteaga

Специальный советник американского Госдепа Дерек Шолле в конце марта в своем Twitter поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за «возобновление взаимодействия с США в военных учениях по обороне».

Американское посольство в Сербии также приветствовало решение Белграда провести военные маневры со своими партнерами. «Мы выступаем за прочное двустороннее военное и оборонное партнерство с Сербией, ориентированное на наши общие цели мира и стабильности в регионе и во всем мире», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в дипмиссии США отметили, что Вашингтон ценит военное партнерство с Белградом и с большим уважением относится к сербской армии и ее руководству.

Сербские маневры со странами альянса не останутся также без внимания Москвы, пояснили в Кремле. «Что касается учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать», — заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в настоящее время Белград находится «под страшным, беспрецедентным давлением».

«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно», — подытожил он.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В феврале прошлого года после начала российской СВО на Украине взаимодействие Белграда с альянсом было официально заморожено. Однако сейчас оно возобновляется. Об определенных сигналах сближения Белграда и Вашингтона заговорили в феврале этого года после того, как в феврале в Соединенные Штаты слетал начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович.

Тесное взаимодействие

США уделяют большое внимание взаимодействию с Сербией. В 2017 году в Вашингтоне представили новую американскую стратегию на Балканах, разработанную Атлантическим советом — структурой, близкой к администрации США и Госдепу. В документе три основных направления: примирение с Белградом, который «может и должен стать близким союзником и партнером США в регионе — при условии дистанцирования от Москвы», активное посредничество в разрешении региональных споров и постоянное присутствие.

В 2019 году Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP). В нем подтверждалось более тесное партнерство с альянсом, а также разрешалось использование сербской военной инфраструктуры и предоставление членам Североатлантического блока доступа ко всем объектам.

Между тем в сербском обществе альянс не столь популярен — многие не забыли бомбардировки НАТО в 1999 году.

Женщина плачет на акции памяти жертв агрессии НАТО на территории бывшей Югославии Фото: Global Look Press/Shi Zhongyu

«Александр Вучич — хамелеон. Он продолжит попытки балансировать между всеми сторонами, то есть Россией и Западом. Кстати, он давно уже этим занимается», — полагает эксперт, специализирующийся на проблематике безопасности на Западных Балканах, Вера Стоярова.

По ее словам, всё зависит от того, что западное сообщество может предложить сербскому лидеру. «Если ему не смогут предложить полноценное членство в рядах, то он всегда будет играть на две стороны. Причем не только на стороне России, но и Турции и кого угодно еще, кто будет ему полезен», — уверена политолог.

Тайные сигналы из Белграда

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина считает, что предстоящие маневры «Платиновый волк» не стоит называть очередным сближением Сербии с альянсом.

— Скорее это вписывается в игру в формальные поддавки с западным миром, чтобы как можно дольше тянуть время и снижать давление на Белград по гораздо более значимым вопросам. Когда мы говорим о Сербии, мы должны понимать, что военный нейтралитет дает стране очень много. Например, он позволяет ей на протяжении нескольких десятилетий, формально ссылаясь на резолюцию сербского парламента, на практике не занимать ничью сторону, не испытывая при этом серьезного давления, — полагает балканист.

Президент Сербии Александр Вучич на учениях в 2019 году Фото: TASS/Zuma

При этом, как отмечает политолог, до начала СВО Сербия проводила военные учения на регулярной основе, как с силами НАТО, так и с Россией в рамках Союзного государства.

— Что касается военно-стратегической ситуации в Сербии, то не стоит забывать, что значительное число протоколов о тактическом сотрудничестве с альянсом Белград подписал в 2015–2016 годах. Это дает значительные прерогативы силам НАТО на территории страны, которая не является членом альянса, но при этом участвует во всех программах Североатлантического блока, — уверена эксперт.

По ее мнению, проведение учений, как с РФ, так и с силами НАТО на практике серьезно ситуацию не меняет.

— Геополитически и геостратегически сегодня Сербия замкнута в кольцо стран — членов НАТО, а также имеет разветвленную сеть договоров с Североатлантическим альянсом. При этом как на словах, так и стратегически на деле выдерживает этот военный нейтралитет. В этом контексте анонсированные с американцами учения я бы рассматривала как попытку снизить накал и давление на Белград в регионе, — отмечает специалист.

Энтина добавляет, что действия западных стран имеют ярко выраженную антисербскую направленность и нацелены на предупреждение так называемой угрозы великодержавного сербского национализма, о котором пишут СМИ на Западе.

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

— Так что новость о будущих маневрах лучше рассматривать как набор тактических шагов Белграда, не уделяя при этом чрезмерного внимания самому факту проведения этих учений, поскольку исторически и стратегически сербы как на уровне руководства, так и на уровне населения ориентированы на сотрудничество с НАТО и с американцами скорее вынужденно, — уверена политолог.

По мнению Энтиной, в настоящее время «в субрегиональном и геостратегическом окружении Сербии у нее нет большого выбора».