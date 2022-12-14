«Косовары — инструмент в руках Запада для достижения зловещих целей»

Для Запада Брюссельские договоренности 2013 года, касающиеся нормализации отношений Белграда и Приштины и так в итоге не выполненные, играли роль ширмы — равно как и Минские договоренности по Украине. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По словам дипломата, путем нагнетания ситуации в Косово Запад и, прежде всего, США стремятся получить рычаг давления на сербского лидера Александра Вучича, в том числе, с целью создания условий для продвижения к власти подконтрольных им русофобских сил. Посол также рассказал, насколько опасна нынешняя эскалация на Балканах и какое заблуждение Запада развенчал митинг в поддержку сербского населения Косово и Метохии в Белграде.

«Ситуация находится на краю перехода в горячую фазу»

— Прежде всего, что, по вашим данным, происходит в Косово и Метохии сейчас? Удалось ли притормозить эскалацию хотя бы на время или она по-прежнему лишь набирает обороты?

— На севере Косово в сербонаселенной части края продолжается противостояние. В этот район, вопреки ранее достигнутым договоренностям, вошли косовоалбанские силовики, которые готовы к дальнейшим противоправным действиям. Главная цель Приштины — это освоение северной части Косово и взятие под контроль сербонаселенных анклавов к югу от реки Ибар. Ставка делается на силу.

Сказать, что в последние часы появились какие-то новые моменты, нельзя. Того, что было в предыдущие дни, наверное, и так достаточно. О наращивании силового присутствия Приштины я упомянул. С сербской стороны — в стремлении обеспечить какую-то самооборону — строились баррикады. Они сохраняются, люди на них по-прежнему находятся.



Приштина требует от Запада — понимая, что он во всем ее поощряет, как было всегда, — разобрать эти баррикады, а в случае если натовские «Силы для Косово» и Миссия ЕС в области верховенства закона не предпримут никаких мер, косовоалбанская верхушка предупреждает, что займется этим сама. То есть все в совокупности — то, что происходило ранее и происходит сейчас, — позволяет сделать вывод о том, что ситуация находится на грани перехода в горячую фазу. Достаточно одной искры, чтобы все воспламенилось.

И еще. Вдоль административной линии между центральной Сербией и краем Косово и Метохия значительно усилено военное присутствие сербских вооруженных сил. Усилено как количественно, так и качественно на основании распоряжения президента Сербии Александра Вучича, который в политическом плане эти указания сопровождает заявлениями о том, что он не допустит погромов сербов, как это было в крае в 2004 году, и не допустит «акций по интеграции» с изгнанием сербов, как это было в Хорватии в 1995-м. Белград излагает свою позицию четко и последовательно.

«Лозунги «Косово — Сербия» и «Россия с нами» шли вместе»

— А что творится в Белграде, где накануне прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии — судя по телекадрам, там ночью было шумно?

— Митинг — это проявление коллективной позиции большинства сербских граждан. И было вполне предсказуемо, что такая реакция будет. Отмечу в этой связи два момента. Солидарность с косовскими сербами сопровождалась и проявлением братских чувств к России. Лозунги «Косово – это Сербия» и «Россия с нами» шли вместе. А второе — митинг стал наглядным доказательством того, насколько фальшив тезис Запада о том, что большинство сербов уже переключились мысленно на другие ориентиры, что они готовы пожертвовать Косово во имя «светлого европейского будущего».

«В глазах Запада, Косово — это часть сложнейшей геополитической цепочки»

— Вы не раз говорили о том, что если Сербия старается решить нынешний конфликт мирным путем, то Приштина «совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу», причем при полной поддержке Запада. С какой целью Запад раскачивает лодку? Зачем Европе новое обострение в условиях, когда у нее под боком и так никуда не девшаяся нестабильность на Украине?

— Да, президент Вучич нацелен искать развязки по Косово политическим путем. Он привержен диалогу с Приштиной, понимая и подчеркивая публично, что данный диалог — с учетом односторонней позиции Запада — не привел к реальным, осязаемым результатам. Но для него диалог — единственный путь к миру и спокойствию, и он готов встречаться с западными эмиссарами, которые сейчас вереницей прибывают в Сербию, пройдя соответствующий политический инструктаж.

Основные установки западников были сформулированы американцами, которые и правят бал. Озвучены [главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом] Бореллем и мининдел ФРГ. Львиная доля вины, если не вся, привычно возлагается ими на Белград. Еще недавно для отвода глаз фарисейски журили косоваров. Теперь все требования адресуются не Приштине, которая в полной мере несет ответственность за нагнетание напряженности, а Белграду. Дескать, ему надлежит убрать вооруженные силы из зоны, примыкающей к административной линии, а также воздействовать на косовских сербов, призвать их к порядку, заставить молчать и смириться со своей участью, разобрать баррикады.

В глазах Запада, Косово — это часть сложнейшей геополитической цепочки. Одним из начальных этапов всех изменений в мире, нынешней турбулентности был развал Социалистической Федеративной Республики Югославия с последовавшей чередой кризисов на ее бывшей территории. Косово — нерешенный вопрос. Запад ошибочно полагает, что Россия не станет заниматься Косово, будучи якобы сфокусированной на своих проблемах. Поэтому Вашингтон и Брюссель стремятся закрыть вопрос на своих условиях, в абсолютно антисербском ключе: заставить Белград признать «независимость» Приштины. Другими словами, поставить Сербию на колени, разобщить сербский мир. Дальнейшая их логика: это создаст нестабильность в самой Сербии и условия для продвижения к власти подконтрольных Западу русофобских марионеток.

«Вашингтону не терпится задавить Сербию, которую они считают "малой Россией"»

— В интервью «Известиям» в августе вы говорили, что косовской проблемой США давят на Белград, чтобы он был вынужден пойти на антироссийские меры. Сейчас «российский» фактор тоже присутствует?



— Сербия — единственная европейская страна за пределами СНГ, которая принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям. Поэтому на нее оказывается колоссальное давление. Нагнетая напряженность в Косово, Запад хотел бы получить мощный рычаг воздействия на президента Вучича и заставить его занять недружественную позицию в отношении России. Косовары и руководство Приштины — попросту инструмент в руках Запада для достижения давно поставленных зловещих целей.



Зачем это — вспышка конфликта, чреватая кровопролитием, — надо Западу? Этот вопрос, к слову, стоит в одном ряду с другими: зачем Евросоюзу нужны антироссийские санкции, которые наносят ущерб ему самому, зачем подталкивание и провоцирование конфликта на Украине. Надо иметь в виду то, что ЕС не имеет своего голоса, он — сателлит Вашингтона.

Послушно следует за страной, чья способность вести за собой фатально скомпрометирована еще в период «югокризиса». Вашингтону не терпится задавить Сербию, которую они считают «малой Россией», дабы господствовать и хозяйничать не только на Балканах, но и в Европе в целом (для нас же братская Сербия — равноправный стратегический партнер). Плюс Вашингтону надо победить в косовских делах. Ведь натовская агрессия 1999 года, несмотря на 40 тыс. бомб и ракет, сброшенных на Югославию, победой альянса не увенчалась. На сухопутную операцию натовцы так и не решились. Остановила их твердость сербов, политико-дипломатический вклад России как постоянного члена СБ ООН.

«Резолюция 1244 СБ ООН стала передергиваться Западом чуть ли не сразу после принятия»

— Резолюция Совбеза 1244 сохраняет свое действие без каких-либо изъятий, однако заявление Сербии о намерении направить натовским «Силам для Косово» запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово согласно пункту 4 этой резолюции было, например, в Берлине, оценено как «совершенно неприемлемое». Получается в Германии, а вслед за ней и на Западе попросту нивелируют роль ООН?

— Разумеется. И это тоже один из наглядных примеров, который отчетливо показывает логику пресловутого «порядка, основанного на правилах», которые могут меняться в зависимости от ситуации и пожеланий тех, кто эти правила произвольно формулирует.

Резолюция СБ ООН 1244 представляет собой основу подлинно долгосрочного и отвечающего нормам международного права урегулирования. Но она стала передергиваться Западом чуть ли не сразу после принятия, не успели высохнуть чернила.

Не только упомянутое сейчас Белградом положение резолюции 1244, но и многие другие игнорировались, трактовались превратно. В тексте говорится о территориальной целостности Союзной Республики Югославии, ни о каком одностороннем провозглашении косовской «государственности» там и речи нет. Но Запад, невзирая на резолюцию, разрешил албанцам провозгласить «независимость», создать квазигосударство, фактически «анти-Сербию».

Возвращаясь к совершенно оправданной в данных обстоятельствах идее президента Вучича направить для обеспечения безопасности и порядка на север Косово до тысячи полицейских и военных, которая была категорически отвергнута Германией. Заявление Берлина — совершенно вопиющее, оно показывает, что ФРГ устами министра иностранных дел ставит свою позицию над согласованным коллективным подходом Совбеза ООН.

В ближайшие дни президент Вучич намерен утвердить свое предложение на заседании правительства и затем направить обращение к командующему «Силами для Косово». Там, вероятно, ответят, что такой необходимости нет.



Напомню в этой связи историю. Осознавая усиление напряженности и антисербских настроений в Косово до 2004 года, и понимая, что дело может плохо кончиться, сербы тогда обращались с той же просьбой и, естественно, получили отказ со стороны НАТО. Было сказано, что такой необходимости, дескать, нет. Вероятно, необходимость для западников состояла в том, чтобы никаких препятствий на пути косовоалбанских боевиков в 2004 году не было, и они могли бы спокойно осуществлять погромы, которые Запад — вместо давления на Приштину и принуждения ее к миру — подавал следующим образом: видите, ситуация очень опасная, надо приступать к переговорам об окончательном статусе Косово. Все было вывернуто наизнанку. Происходящее сейчас очень похоже на то, что было тогда.

«И Брюссельские договоренности, и Минские применительно к Украине играли роль ширмы»

— В вопросе деэскалации у Сербии что сейчас, что в случае со всеми прежними обострениями всегда было главное условие — чтобы косовские власти выполнили свои обязательства, прописанные еще в Брюссельских соглашениях 2013 года, и создали в крае Сообщество сербских муниципалитетов Косово. В чем тут главный «затык», чего боятся косовары, отказывая в этом сербам?

— Тут несколько важных аспектов. Это действительно принципиальное соглашение, которое, будь оно реализовано надлежащим образом, дало бы косовским сербам инструментарий обеспечения их прав и безопасности. И можно было бы предположить, что таких ситуаций, как сегодня и до этого, таких обострений не было бы. В этих целях договоренность и разрабатывалась.

Но косовские албанцы по приезде в Приштину «вспомнили», что эти соглашения не соответствуют их так называемой «конституции». Такое впечатление, что вся их команда, которая участвовала в переговорах, понятия не имела о собственном «основном законе». Это, естественно, отговорка. Желание было что-то подписать, подмахнуть, не имея в виду реализацию.

Сейчас — памятуя об откровениях [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель о Минских соглашениях — можно предположить, что, скорее всего, и Брюссельские договоренности появились на свет для того, чтобы прикрывать военную подготовку Приштины. В последние годы создавалась нелегитимная косовская «армия», оснащались косовские силовики. И Брюссельские договоренности в представлении Запада играли ту же роль, что и Минские договоренности применительно к Украине, — роль ширмы.

Президент Вучич, разумеется, настаивает на том, чтобы переговоры вернулись к теме реализации уже достигнутых договоренностей о Сообществе сербских муниципалитетов Косово (ССМК), а не выработки новых. Запад лукавит — мол, давайте с чистого листа посмотрим, что можно сделать. Подразумевается выход на новые решения о создании ССМК в формате НПО без всяких прав и полномочий.

И здесь проблема не только в Брюссельских соглашениях. На днях президент Сербии — в контексте предложения есовских посредников провести очередную встречу с Приштиной — правомерно поинтересовался: назовите хоть один выполняемый Приштиной и Западом документ, на который можно было бы опереться в диалоге. Таких документов просто нет. Поэтому надеяться, что косовская проблема может быть устойчиво урегулирована — говорю с сожалением — пока особо не приходится. Это возможно исключительно на путях возвращения данного вопроса всецело в лоно международного права и Совета Безопасности ООН на основе его резолюции 1244.