Плохой знак: в Косово вступил в силу запрет на сербские номера

Белград и Приштина вновь оказались на грани вооруженного конфликта. В самопровозглашенной Республике Косово вступил в силу запрет на использование автомобильных номеров, выданных Сербией. В результате сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности, в то время как лидеры косовских сербов пригрозили блокадой КПП и сооружением баррикад на границе, после того как косовские власти начнут штрафовать тех, кто не сменил номера. Подробности — в материале «Известий».

Сербия не готовится к войне

«Президент республики как Верховный главнокомандующий отдал приказ сербской армии быть в состоянии готовности, поднять боевую готовность до уровня, когда она может ответить на любую угрозу», — заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

По его словам, Белград не готовится к войне, но и не будет расслабляться, объяснил министр обороны страны. Поводом для этого стало вступление с 1 ноября в силу требования Косово менять на территории этой республики автомобильные номера с сербских на местные.

Вучевич подчеркнул, что, вероятно, Приштина не хочет эскалации конфликта и нацелена решать проблемы с помощью диалога, как и Белград, но при этом Сербия не может расслабляться.

«Когда Сербия говорит о мире и стабильности, это не значит, что мы слабы, что нас могут унижать и беспокоить» ,— пояснил министр, добавив, что страна должна быть готова «ко всему».

В свою очередь, в Косово считают, что к эскалации ситуации на границе с самопровозглашенной республикой ведут как раз действия Белграда. По мнению министра обороны Косова Арменда Мехайя, Сербия «ищет предлог для увеличения численности армии» вокруг границы с Косово. «Чтобы использовать это для нагнетания паники у граждан с обеих сторон», — заявил он.

Плохой знак Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic

До этого в Сербии заметили вражеские дроны. ВС страны сбили неизвестный беспилотник. Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, дроны снимали позиции в наземной зоне безопасности. В свою очередь, президент Александр Вучич отдал приказ уничтожить все вражеские беспилотники , которые в течение трех дней наблюдали за позициями и казармами сербской армии в муниципалитете Рашка, Нишском и Топличском округах.

По схожему сценарию

1 ноября вступило в силу требование косовских властей, согласно которому все автомобили, находящиеся на территории самопровозглашенной республики, должны ездить с местными номерами — RKS, а не с буквами КМ, выданными властями Сербии .

Осенью 2021 года Сербия и Косово стояли на пороге такого же конфликта. Тогда власти самопровозглашенной республики заявили, что не будут пропускать через административную границу автомобили с сербскими номерами. В качестве причины назвали то, что Сербия не признает суверенитет Косово, а также не признает косовские автомобильные номера на своей территории.

При въезде на территорию Косово регистрационные сербские знаки должны были заменяться на местные, при этом автовладелец должен был оплачивать пошлину в размере €5. Сербия также давно практикует замену косовских номеров на временные сербские за те же деньги, только в динарах.

В результате сербы устроили стихийные протесты, албанцы начали разгонять недовольных слезоточивым газом, на дороге от КПП «Яринье» и «Брняк» возвели баррикады. Когда власти Косово ввели на границу спецназ, в районе «Яринье» по приказу сербских властей стянули бронетехнику, включая танки. Авиация начала патрулировать районы в зоне обострения конфликта.

Плохой знак Фото: Getty Images/Pierre Crom

Вооруженное противостояние длилось неделю, и при посредничестве Запада Сербия и Косово договорились об урегулировании кризиса. Баррикады убрали, спецназ отвели, а вместо снятия номерных знаков на границе стороны договорились делать нейтральную наклейку.

В этот раз США и Евросоюз убеждали косовского премьера Альбина Курти ввести 10-месячную отсрочку. Он согласился на это частично. В результате 28 октября власти Косово решили поэтапно вводить запрет на сербские номера. С 1 по 21 ноября полиция будет предупреждать водителей с такими номерами и предлагать им поменять их на косовские знаки. С 21 ноября по 21 января владельцам машин начнут выписывать штрафы в размере €150, следующие три месяца будут выдавать временные номера. А с 21 апреля на территории Косово и вовсе запретят эксплуатацию машин с сербскими номерными знаками.

Однако те, кто в установленный период решится добровольно поменять номера, получат освобождение от уплаты налогов и в целом смогут сэкономить по €2,5 тыс.

В целом на севере Косово находится около 10 тыс. автомобилей с сербскими номерами, за всё время лишь несколько десятков машин прошли перерегистрацию. Несмотря на это, косовские власти заявляют, что для них вопрос с заменой знаков уже решен.

При этом Милан Радоевич, глава муниципалитета Северная Митровица в Косово, населенного сербами, отметил, что жители не собираются менять номерные знаки, но и не будут создавать проблемы властям до тех пор, пока не получат первые штрафы. После этого, по его словам, сербы могут вновь сооружать баррикады на дорогах и блокировать КПП на границе.

Очередная линия разлома

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с «Известиями» заявил, что в такое непростое время происходящее вокруг Сербии — очередная «линия разлома» на карте мира.

Плохой знак Фото: Global Look Press/dpa/TV7News/Festim Beqiri

— Дыма без огня не бывает, поэтому можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что затеяно это, как и всегда, не без участия внешних провокаторов и подстрекателей. Кстати, это очередная линия, где Запад будет пытаться столкнуть Россию и Турцию. Не зря глава турецкого МИДа в июне этого года публично заявлял, что Анкара поддерживает евроатлантический курс Косово. Продолжается политика по формированию зон нестабильности и, подобно огню, перекидывается на пространство в узком смысле бывшей Югославии, в широком — всего Балканского полуострова. На самом деле ситуация серьезная, в том числе для европейских стран, представители которых, скорее всего, еще сами до конца этого не осознают. Не зря Балканы называли и называют пороховой бочкой Европы. И если бы история хоть немного чему-то учила западные страны, они бы знали это и делали выводы, но увы , — пояснил специалист в беседе с «Известиями».

Нынешнее противостояние Сербии и Косово ни во что не выльется , полагает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями».

— Договоренность о продлении времени, в течение которого можно заменить регистрационные знаки, была достигнута при посредничестве США и ЕС еще в конце октября, и было понятно, что не дойдет до коллапса, который предрекали в сентябре. Тогда косовский лидер Курти сказал, что после 31 октября начнут выписывать штрафы в размере €5 тыс. либо изымать машину в пределах этой стоимости. Учитывая, насколько старые машины в Косово и Метохии, — там сложно найти автомобиль, который бы стоил €5 тыс., — фактически это означало, что Курти угрожает изъять частную собственность у сербов. В сентябре эта ситуация выглядела тревожной , — отметила политолог.

Однако в последние дни октября была достигнута договоренность, что до 21 ноября сербам вручают повестки с требованием прийти на перерегистрацию номеров, после этой даты начнут выписывать штрафы в размере €150, а с 21 января по 21 апреля косовары рассчитывают заменить все автомобильные номера.

Плохой знак Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com/Walter Bibikow

— Несмотря на четкую хронологию того, что намерены предпринять власти Косово, скорее всего, никакой замены номеров не будет, а ситуация будет такой же, как и сейчас. Принятые решения свидетельствуют о том, что серьезных инструментов давления у международных посредников нет ни на ту ни на другую сторону. К тому же нет желания доводить ситуацию в крае до серьезной эскалации. Дипломатических усилий хватило на то, чтобы отложить решение этого вопроса, затянуть его еще на несколько месяцев, — полагает балканист.

По ее мнению, то, что силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности, вовсе не означает, что их будут применять.

— За последние несколько лет это наиболее серьезный инструмент, который используют как сербы, так и косовары. Это не означает реальной эскалации конфликта вплоть до перехода в горячую фазу ни с той ни с другой стороны. Приштина таким образом пытается показать, что она контролирует Косово и Метохию и не собирается давать послабления сербам. Со стороны Белграда это свидетельство того, что они готовы в случае необходимости защищать сербское население, — добавила Энтина.

Эксперт подчеркнула, что за это время было перерегистрировано менее 20 машин и часть этих автомобилей была подожжена.