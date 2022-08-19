Площадь несогласия: почему Белград и Приштина не могут договориться

Несмотря на провал первого раунда переговоров между Белградом и Приштиной в Брюсселе, власти Сербии и самопровозглашенного Косово могут найти консенсус по спорным вопросам . Это, по мнению экспертов, будет зависеть от способности посредников в лице Евросоюза и США надавить на нынешнего премьера частично признанной республики Альбина Курти , проявляющего довольно непримиримую позицию. Самым же оптимистичным для Белграда вариантом стал бы его уход в результате вотума недоверия. Впрочем, конкретных результатов нужно добиться до 1 сентября — до этой даты косовские власти обещали отсрочить решение об автомобильных номерах и личных документах, послужившее поводом к недавнему обострению в регионе.

Не конец истории

« Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории . Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя безрезультативные итоги, а по сути, провал, переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти . Диалог прошел 18 августа в Брюсселе при посредничестве Евросоюза. Уже в ближайшие дни, рассказал источник Euronews, представители ЕС поочередно посетят Белград и Приштину, чтобы все-таки достичь взаимоприемлемого решения и снизить напряженность в регионе.

Срочное примирение потребовалось ввиду недавней напряженности на границе Сербии и Косово . Из-за намерения властей в Приштине запретить с 1 августа въезд на свою территорию автомобилей с сербскими номерами (а таких на севере Косово насчитывается около 10 тыс.) и не пускать косовских сербов с документами, выданными Белградом (в частично признанной республике хотят, чтобы те заменили их на справку местного образца) на населенном сербским меньшинством севере Косово вспыхнули беспорядки, и власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Под давлением Брюсселя и посольства США в Косово местные власти отложили вступление запрета в силу на месяц — до 1 сентября, дав шанс дипломатии, оказавшейся пока не очень успешной .

Площадь согласия_5 Флаг Сербии на грузовиках, блокирующих дорогу в Зупче, Косово Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

При этом проблема номеров и удостоверений личности, уже не впервые послужившая триггером обострения, стала лишь одной из причин напряженности . Важным вопросом для сербов по-прежнему остается создание на территории Косово и Метохии (так Белград официально называет территорию Косово) Сообщества сербских муниципалитетов — объединение районов, населенных преимущественно сербами. Его формирование было предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 года, а еще через пару лет сторонам даже удалось разработать принципы его функционирования. Но позднее в Косово сочли, что это противоречит Конституции, поскольку нарушает принцип многофункциональности . И вопрос о сообществе так и остался нерешенным. 31 июля глава департамента по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович даже пригрозил, что, если косовские власти не откажутся от своих планов, Сербия самостоятельно и без согласия Приштины начнет формирование в Косово Содружества сербских муниципалитетов .

Как рассказала «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, подобные муниципалитеты всегда вызывали объективные и субъективные опасения как косовских албанцев, так и международного сообщества о том, что в Косово и Метохии будет создана «условно вторая Республика Сербская» (энтитет в составе Боснии и Герцеговины). И после прихода к власти Альбин Курти не раз давал понять, что вообще не рассматривает вариант создания такого сообщества.

Площадь согласия_4 Общий вид Северной Митровицы, населенной в основном сербами, Косово Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

— Скорее всего, на переговорах Белграду была представлена такая позиция: Приштина идет на компромисс с личными документами, из-за которых 31 июля произошел весь сыр-бор, чтобы сербы смогли выезжать и въезжать с любыми документами на постоянной основе, но с пониманием, что никаких сербских муниципалитетов не будет . Такое предложение для сербов является неприемлемым, — пояснила балканист.

Насколько это предположение верно и какими новыми инициативами ответит Белград, вероятно, станет яснее по итогам обращения Александра Вучича к нации (днем 18 августа он анонсировал его в течение 48 часов), а также по итогам его встречи в воскресенье с представителями сербской общины Косово и Метохии, которая должна состояться в столице Сербии.

Площадь согласия_3 Сербы наклеивают наклейки на номерной знак своего автомобиля, чтобы скрыть символы Сербии, на пограничном переходе Мердаре между Косово и Сербией Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

До тех пор, как дал понять сам Александр Вучич, он предпочтет воздерживаться от каких-либо дальнейших комментариев, «потому что я надеюсь, что мы сможем достичь компромисса в ближайшие дни», отметил он в своем Instagram вечером после переговоров с Курти. Между тем сербская пресса единодушно написала, что виной провала стал отказ косовской стороны от всех предложений Белграда.

Нагнетание обстановки

Особой неожиданностью такой исход ни для кого не стал, поскольку еще до начала переговоров сербский лидер честно признавал, что «мы почти ни в чем не согласны [с косовским руководством]» .

Соответствующей мрачным ожиданиям все эти дни была и риторика с обеих сторон. Еще на прошлой неделе Курти дал целую серию интервью, где во всеуслышанье предупредил о потенциальном нападении со стороны Сербии . При этом косовский лидер не забыл упомянуть и уже полюбившиеся Западом обвинения в адрес Москвы — мол, именно Россия поощряет Белград на силовое решение косовской проблемы, чтобы распространить конфликт за пределы Украины.

« Сто с чем-то дней мы слышим о желаниях Сербии вторгнуться в некоторые образования или страны региона, что вроде бы уже должно было произойти, но до сих пор не произошло. Это значит, что они лгали », — парировал на эти утверждения Александр Вучич 17 августа, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, встреча которого с каждым из лидеров предваряла переговоры.

Площадь согласия_1 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: REUTERS/Johanna Geron

При этом, однако, определенное нагнетание шло и в обратную сторону, хоть и на уровне прессы. За два дня до нынешней встречи в Брюсселе сербская газета «Вечерне новости» сообщила со ссылкой на источники, что в рамках подготовки к силовому сценарию реализации мер по запрету сербских личных документов на севере самопровозглашенной республики с 16 августа косовский спецназ был переведен в состояние повышенной готовности, для чего бойцам было приказано прервать отпуска.

Представители Североатлантического альянса меж тем, призывая обе стороны избегать «войны слов», сами не удержались от предупреждения . Так, 17 августа Йенс Столтенберг пообещал увеличить миротворческие силы в Косово, ныне включающие почти 4 тыс. военных, если между Косово и Сербией произойдет эскалация напряженности. « Если потребуется, мы переместим силы, развернем их там, где это необходимо, и увеличим наше присутствие . Мы уже увеличили свое присутствие на севере. Мы готовы сделать больше», — пообещал он.

Надежды и расчеты

Шанс на то, что к 1 сентября Белград и Приштина смогут прийти к компромиссу есть, но многое будет зависеть от того, насколько убедительным окажется давление Запада на премьера Косово Альбина Курти . Такое мнение «Известиям» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

— Вучич надеется на то, что западные партнеры, которым сейчас этот кризис совершенно не с руки и ни к месту, повлияют на Курти и склонят его к какому-то компромиссу, который позволит Вучичу прикрыть фиговым листом очередную сдачу позиций, — отметил эксперт.

Площадь согласия_2 Солдаты США в составе патруля KFOR возле пограничного перехода Яринье в Косово Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

По его словам, Альбин Курти, прозванный в Приштине Робеспьером, — человек весьма непредсказуемый и крайне неудобный для своих патронов .

— Он был явно настроен на обострение ситуации, чтобы потом свалить это на Сербию. И хотя он понимает, что его не особенно любят на Западе, он рассчитывает, что деваться им некуда, поскольку Косово — это их детище, и потому они будут поддерживать его, а не Вучича . Насколько эти надежды справедливы, будет видно в ближайшее время, — резюмировал балканист.

Между тем по мнению Екатерины Энтиной, наиболее оптимистичным вариантом для сербской стороны в решении косовского вопроса стало бы вынесение вотума недоверия правительству Курти . Это бы обнулило переговорный процесс и позволило вернуться к самому выгодному для Белграда варианту — обсуждениям 2017-2018 годов о территориальном обмене между Белградом и Приштиной (на юге Сербии компактно проживает албанское меньшинство, которое, по словам эксперта, встроено в сербскую жизнь весьма условно).

Площадь согласия_6 Премьер-министр Косово Альбин Курти во время интервью агентству Рейтер в своем офисе в Приштине, Косово Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

— Уход Курти теоретически возможен, поскольку многие сильные политические оппоненты стали заявлять, что он недоговороспособен и его политика невыгодна Приштине . Но, поскольку все его оппоненты, как и он сам, управляются теми или иными силами на Западе, вопрос о вотуме недоверия связан также и с тем, какие внутренние противоречия будут по этому вопросу у западных сил и какие есть договоренности у Белграда с Вашингтоном, — сказала Екатерина Энтина.