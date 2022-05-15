Сначала били словом: помешает ли Сербия вступлению Косово в Совет Европы

Сербия одержала важную победу в битве против возможного приема Косово в члены Совета Европы (СЕ), заявку в которые частично признанная страна подала в конце минувшей недели. Как сообщил 13 мая глава сербского МИД Никола Селакович, четыре страны отозвали свое признание независимости Косово, а значит, вряд ли поддержат его членство в СЕ. При этом, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, прием Косово в организацию не отвечает интересам ее самой. Вместе с тем, полностью предотвратить вхождение частично признанной страны в европейское сообщество в дальнейшем у Белграда вряд ли получится.

Свято место пусто не бывает

Официальную заявку на членство в Совете Европы власти Косово подали 12 мая. Громом среди ясного неба этот шаг Приштины не стал. О том, что Косово готовится попроситься в Совет Европы, а также в программу НАТО «Партнерство ради мира», премьер частично признанной республики Альбин Курти во всеуслышанье заявил еще в начале мая, по итогам переговоров в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцем. Причем Германия отнеслась к этим чаяниям благосклонно. Не в последнюю очередь — из-за позиции Приштины по Украине.

Косово не только поддержало санкции Евросоюза против России, но и открыло свои двери для 5 тыс. украинских беженцев, отменив визовые требования для граждан этой страны. «Косово спозиционировало себя очень рано, четко в соответствии с ЕС, и оно поддерживает санкции. Это заслуживает очень высокой оценки», — похвалил Олаф Шольц косовского лидера.

К слову, косвенным подтверждением того, что ситуация вокруг Украины сыграла Косово на руку, можно счесть и заявление экс-посла республики в США Влёры Читаку. 12 мая, реагируя на подачу заявки в СЕ, косовский дипломат написала в одной из соцсетей, что «мы соответствуем всем критериям, и теперь, когда Россия исключена из организации, наш путь должен быть чист».

Напомним, что 25 февраля права России на представительство в Совете Европы были приостановлены из-за событий на Украине, а 15 марта уже сама Москва объявила о своем полном выходе из организации.

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Еще 6 мая президент Сербии Александр Вучич пообещал, что в тот самый день, когда Косово обратится за членством в СЕ, «наш ответ будет намного сильнее, чем они думают, и не будет просто заявлением для СМИ». «Мы покажем вам наши зубы», — грозился он, не вдаваясь в детали.

12 мая, когда косовская заявка оказалась уже не словами, а шагом на практике, Вучич оказался не столь воинственен. Он назвал решение Приштины нарушением норм некоторых соглашений, в том числе резолюции 1244 Совбеза ООН и Вашингтонских соглашений (о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заключенных в США в 2020 году). Но при этом призвал «не впадать в ненависть и психоз конфликта», пообещав «противостоять им мирным и дипломатическим путем».

При этом тот же Вучич признал: большого пространства для маневра у Сербии нет, «кроме как бороться на международной арене за дальнейший отказ от так называемого признания Косово».

И как выяснилось по итогам заседания Совета Безопасности Сербии, экстренно собранного 13 мая, эта тактика отчасти уже сработала. Как сообщил после заседания глава МИД Никола Селакович, четыре страны отозвали свое признание независимости Косово дипломатическими нотами, отметив, что «предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент». И добавил, что этим жестом Сербия дает шанс Совету Европы не начинать процедуру приема Косово.

Тернистый путь

С момента провозглашения своей независимости 14 лет назад Косово было признано несколькими десятками стран мира и успело стать полноправным членом ряда международных финансовых и спортивных организаций. И чисто математически у Косово вполне приличные шансы быть принятым еще и в СЕ. Новый «членский билет» выдается с одобрения двух третей участников организации, а 34 страны-члена СЕ из 46 признают независимость Косово.

Тем не менее, как отметила в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, прием Косово — не в интересах самого Совета Европы.

— Это создает два очень опасных прецедента. Первое — это будет прямым нарушением устава СЕ. В нем четко обозначено, что, во-первых, членом СЕ может стать государство, а это уже не случай лишь частично признанного Косово, а во-вторых, страна, где обеспечено верховенство прав человека. У Косово, согласно отчетам той же Еврокомиссии, права человека и система права обозначатся как главные проблемы, — пояснила эксперт.

Во-вторых, по ее словам, это создаст политический прецедент: прием одного частично признанного государства в международную организацию будет означать, что такое же себе могут позволить и другие частично признанные государства, которых в Европе немало.

— И этим может быть спровоцирован слом всей той системы международного права, которая выстраивалась в рамках Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и на которой сегодня с международно-правовой позиции функционирует мир, хоть и с исключениями и нарушениями, — резюмировала Екатерина Энтина.

Наконец, балканист обратила внимание, что, по информации дипкругов в Приштине, совет министров СЕ уже заявил о своей неготовности рассматривать заявку сейчас, в условиях продолжающейся спецоперации России на Украине, и что в планы на его заседание на этой неделе она включена не будет.

— Но в принципе, раз такая история была инициирована, понятно, что она будет иметь некоторое продолжение. Процесс сам по себе запущен, — добавила, однако, эксперт.

Стремление руководства Косово расширить круг своего участия в европейских организациях было очевидно уже давно, тогда как позиция Европы всегда состояла в том, чтобы как Косово, так и Сербия одновременно становились членами европейского сообщества, напомнил «Известиям», в свою очередь, руководитель Центра балканских, южно-кавказских и центральноазиатских исторических исследований Института всеобщей истории РАН Артем Улунян.

— Сейчас Белград будет выступать против вступления Косово в СЕ, но, если говорить о реальной политической жизни, то так или иначе вступление Косово не в отдельную организацию, а в целом в европейское сообщество — это факт, который можно как-то оттянуть, но не предотвратить, — отметил балканист.

При этом, по его мнению, самым прагматичным для самой Сербии было бы рассмотреть вопрос о том, что может сделать страна с точки зрения своего собственного присоединения к европейскому сообществу. Все Балканы стали членами евроатлантического сообщества, и исключение Сербии из него затрудняет взаимоотношения с соседями по полуострову и в Восточной Европе, пояснил эксперт.

Кроме того, дальнейшая борьба против признания Косово на международной арене может отчасти осложниться и тем, что в последние месяцы у Белграда наметилась трещина в отношениях с Москвой — традиционно главным сторонником Сербии в противостоянии признанию Косова и его привечанию международными организациями. Белград не ввел антироссийских санкций, но все-таки голосовал за три резолюции ООН с осуждением России, в том числе за документ о приостановке членства Москвы в Совете по правам человека. И это вряд ли добавит Москве энтузиазма бороться по косовской теме столь же рьяно, как и раньше.

Дополнительных трений добавили и недавние упреки Александра Вучича в адрес президента Владимира Путина: на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем глава РФ сослался на решение Международного суда ООН, признавшего суверенитет Косово, в качестве прецедента для признания независимости ДНР и ЛНР. И как посчитал Вучич, это заявление лишь «ухудшило положение Сербии» по косовскому вопросу, усилив давление Запада на Белград с целью добиться от Сербии признания Косово, «чтобы парировать аргументы Путина и сказать, что Косово и Украина — это разные случаи».

В Москве историю с заявкой Косово в СЕ тоже расценили как попытку надавить на Сербию, но сочли, что цель у этого несколько иная. В частности, как ранее заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Евросоюз и страны НАТО «будут шантажировать Сербию этим заявлением Косово, к примеру, на предмет принятия антироссийских санкций».