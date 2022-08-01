Война номеров: Приштина и Белград вновь оказались на грани конфликта
Сербия и Косово вновь оказались на грани конфликта. Приштина решила заменить автомобильные номера и личные документы, которые Белград выдал для проживающих на севере Косово сербов. Сербия пригрозила сформировать Содружество сербских муниципалитетов без согласия Приштины. На севере непризнанной республики к вечеру 31 июля стали раздаваться выстрелы и взрывы. Сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности в то время, как косовский спецназ начал перекрывать границу. Год назад страны стояли на пороге похожей проблемы, которая едва не переросла в вооруженный конфликт. Подробности — в материале «Известий».
Новое обострение
«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. [Возглавляемая НАТО миссия] предпримет все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН», — говорится в заявлении в Twitter.
Ситуация накалилась после того, как Приштина решила с 1 августа заменить личные документы и автомобильные номера, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. Премьер непризнанного Косово Альбин Курти обратился к сербам и пояснил, что косовские власти пошли на такие меры в ответ на действия Белград, которые длятся уже 11 лет.
Так, на севере Косово около 10 тыс. машин с номерами, которые выдала Сербия. Предполагается, что в течение двух месяцев автовладельцы смогут бесплатно пройти перерегистрацию и заменить документы на номера RKS «Республика Косово». В случае, если это не будет сделано, номера не перерегистрированных автомобилей пообещали изымать. При этом сербские власти номера RKS на своей территории не признают.
Власти Сербии отреагировали жестко. Министр иностранных дел страны Никола Селакович заявил, что власти самопровозглашенного Косово своими действиями «устроят ад» для косовских сербов.
Автомобиль с табличкой «Испытательный срок» в Приштине, Косово
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что до эскалации довели постоянные провокации со стороны Альбина Курти. «Он единственный человек, следующий политике постоянного насилия и провокации. Именно Курти привел к происходящему: отмена права голоса у сербов, запрет на проведение выборов на территории КиМ, неуважение к Брюссельскому соглашению и открытое заявление о том, что Приштина никогда не будет ему следовать», — пояснила она.
Политик также добавила, что Белград не провоцировал кризис в Косово и Метохии. «Напротив, это эпилог многолетнего жестокого обращения с сербами в КиМ и неуважения к международным соглашениям», — пояснила она.
31 июля президент Александр Вучич провел переговоры с представителями косовских сербов и международного сообщества, после обратился к нации, назвав ситуацию «крайне сложной». Он опасался, что полиция Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Сербией номерами.
«Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом. Моя просьба и сегодня для всех: попытаемся сохранить мир любой ценой, прошу албанцев образумиться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту. Но прошу и представителей сильных и больших государств, которые признали независимость Косово, чтобы учитывали международное право, реалии на местах, и не позволили, чтобы их подзащитные вызвали конфликт», — заявил он.
Сербский лидер добавил, что Белград будет просить мира и о мире. «Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», — подчеркнул он.
Вучич добавил, что после прихода к власти Альбина Курти в отношении сербов и их имущества, а также объектов сербской православной церкви «совершено 206 инцидентов», это в два раза больше, чем в 2021-м.
Глава департамента по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что в противном случае Белград без согласия Приштины начнет формировать в непризнанной республике Содружество сербских муниципалитетов (ССМ) — объединение районов, населенных преимущественно сербами.
Об этом договорились еще девять лет назад, в 2015-м разработали принципы его функционирования. Однако в Косово признали, что это противоречит конституции, так как нарушает принцип многофункциональности. При этом в Сербии уверены, что это основное условие для нормализации отношений.
По схожему сценарию
Осенью 2021 года Белград и Приштина стояли на пороге такого же конфликта. Все началось с того, что власти самопровозглашенной республики заявили, что не будут пропускать через административную границу автомобили с сербскими номерами. В качестве причины назвали то, что Сербия не признает суверенитет Косово, в частности, не признает на своей территории и косовские автомобильные номера.
При въезде на территорию Косово регистрационные сербские номера должны заменяться на местные, при этом автовладелец должен оплатить пошлину в размере пяти евро. Сербия также давно практикует замену косовских номеров на временные сербские за те же деньги, только в динарах.
Сербы устроили стихийные протесты, албанцы начали разгонять недовольных слезоточивым газом. Тогда на дороге от КПП «Яринье» и «Брняк» начали возводить баррикады. Когда власти Косово ввели на границу спецназ, по приказу Белграда в районе «Яринье» стянули бронетехнику, включая танки. Авиация начала патрулировать районы в зоне обострения конфликта.
Вооруженное противостояние продолжалось неделю, впоследствии при посредничестве Запада Белград и Приштина смогли договориться об урегулировании кризиса. Сербы убрали баррикады, косовский спецназ был отведен, а вместо снятия номерных знаков на границе стороны договорились делать нейтральную наклейку.
Белград и Приштина договорились найти решение проблемы автомобильных номеров, однако спустя год стороны вернулись к этому конфликту.
«Очередная линия разлома»
1 августа стало известно, что власти Косово временно отложили запрет на сербские документы — на один месяц. В Сербии это решение приветствовали. «Уверен, что у нас в короткие сроки будут хорошие новости, надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», — заявил Вучич.
Он также попросил международное сообщество повлиять на косовские власти, чтобы они отложили «применение некоторых решений до встречи в Брюсселе». Сербский лидер также поблагодарил за поддержку российский МИД, отметив, что ведомство отреагировало на происходящее «очень корректно».
Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с «Известиями» заявил, что события вокруг Сербии — очередная «линия разлома» на карте мира в это непростое время.
— Дыма без огня не бывает, поэтому можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что затеяны эти «потасовки», как и всегда, не без участия внешних провокаторов и подстрекателей. Депутат правящей партии Сербии уже недвусмысленно намекнул, явно отсылая к событиям на Украине, что «Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан». Обратите внимание: не Сербии, а именно Балкан, то есть — всего региона, если потребуется. Отличие от украинского кейса в том числе в том, что в Косово уже находится контингент НАТО, приведенный в боевую готовность (что российская спецоперация на Украине помогла предотвратить), а значит любое противостояние там может приравниваться к ведению боевых действий против «коллективного Запада», — отметил эксперт.
По его словам, не зря глава МИД Турции только в июне этого года публично заявлял, что Анкара поддерживает евроатлантический курс Косово.
— Кстати, это — очередная линия, где Запад будет пытаться столкнуть Москву и Анкару. Политика по формированию зон нестабильности продолжается и, подобно огню, перекидывается на пространство в узком смысле — бывшей Югославии, в широком — всего балканского полуострова. Ситуация на самом деле серьезная, в том числе для Европы, представители которой, кажется, еще сами до конца этого не осознают. Балканы не зря называли и вновь называют «пороховой бочкой Европы». И если бы Запад история хоть немного чему-то учила, они бы это знали и делали выводы. Но нет, — полагает эксперт.
«Сербы — это маленькие русские»
- Для Запада сложилась уникальная ситуация, когда Белград говорит о том, что хочет в ЕС, но при этом не может присоединиться к общей европейской политике, предполагающей отмену России. Фактически с 2018 года никаких регулярных переговоров о нормализации отношений между Белградом и Приштиной не ведется. Подошло время решать окончательный статус вопроса, из-за которого в эти дни все разгорелось, — пояснила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. в беседе с «Известиями».
Балканист отметила, что премьер Альбин Курти пришел в Косово к власти на волне лозунгов «нет переговоров с Белградом». Возникает уникальная ситуация: и Белград, и Приштина хотят в ЕС, условием для этого является их двусторонний диалог, к которому Сербия не готова, потому что оказывается чрезмерное силовое давление, а косовские власти не хотят, потому что это не соответствует их политической программе.
— Ситуация с провокацией будет использована для того, чтобы в течение этого месяца усадить Белград и Приштину за стол переговоров и договориться по паспортам и автомобильным номерам. Албанцев, видимо, хорошо научили американцы и британцы, они умеет хорошо использовать информационный момент, когда ситуация в регионе складывается не в пользу сербов. В условиях российской СВО на Украине и в условиях отказа Белграда присоединяться к антироссийским санкциям, была запущена медийная кампания, что сербы якобы представляют угрозу безопасности. Для того, чтобы эта кампания была не только информационной, должна была случиться какая-нибудь провокация. Я ждала ее все эти месяцы, — добавила политолог.
По ее словам, албанцы ждут, когда сербы силовым методом ответят на их провокацию, чтобы продемонстрировать угрозу безопасности, исходящую от Белграда.
— Для сербов ситуация очень сложная. Вучич не может пойти на компромисс, поскольку это вызовет осуждение сербов, большинство из которых считает, что за возрождением России безусловно последует возрождение Сербии. В материальном измерении это означает, что они могут решить косовский вопрос, а также вернуть себе Косово и Митохию. На Вучича оказывается большое давление, поэтому он призывает к миру, с одной стороны, с другой — хотя сербская армия и самая сильная в регионе, в случае гипотетической битвы с албанцами она будет сражаться не с ними, а со всеми странами НАТО, которыми она окружена по периметру. Фактически без какой-либо внешней поддержки, в том числе российской, — полагает эксперт.
Энтина считает, что силовой сценарий «фактически означает самоубийство для сербов».
- Россия занята Украиной, а Китай — Тайванем. Для Вучича этот месяц необходим для того, чтобы договориться о приемлемом варианте для косовских сербов. Весь мир ждет, как будет развиваться российская СВО на Украине и свои действия, в том числе внешнеполитические, планировать исходя из этого, — рассказала балканист.
Она подчеркнула: исторически так сложилось, что Россия никогда не бросала сербов.
- Если она не поможет сербам в случае необходимости, это будет выглядеть довольно странно, к тому же Запад раскрутит это по максимуму. В западном мире считается, что сербы — это маленькие русские, поэтому они бьют по периметру сербских проблем и продолжат делать это и дальше, в том числе в Боснии и Герцеговине, чтобы показать границы цивилизационного влияния современной России. Скорее всего Москва будет делать максимум, чтобы снизить эскалацию напряженности в регионе, в том числе используя инструмент эффективного влияния на Белград и на сербов. Для России окончательный политический уход из региона неприемлем. Но ситуация, когда на Балканах открывается второй фронт, еще более неприемлема, — считает руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.