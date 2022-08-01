Война номеров: Приштина и Белград вновь оказались на грани конфликта

Сербия и Косово вновь оказались на грани конфликта. Приштина решила заменить автомобильные номера и личные документы, которые Белград выдал для проживающих на севере Косово сербов. Сербия пригрозила сформировать Содружество сербских муниципалитетов без согласия Приштины. На севере непризнанной республики к вечеру 31 июля стали раздаваться выстрелы и взрывы. Сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности в то время, как косовский спецназ начал перекрывать границу. Год назад страны стояли на пороге похожей проблемы, которая едва не переросла в вооруженный конфликт . Подробности — в материале «Известий».

Новое обострение

«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. [Возглавляемая НАТО миссия] предпримет все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН», — говорится в заявлении в Twitter.

Ситуация накалилась после того, как Приштина решила с 1 августа заменить личные документы и автомобильные номера, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов . Премьер непризнанного Косово Альбин Курти обратился к сербам и пояснил, что косовские власти пошли на такие меры в ответ на действия Белград, которые длятся уже 11 лет.

Так, на севере Косово около 10 тыс. машин с номерами, которые выдала Сербия. Предполагается, что в течение двух месяцев автовладельцы смогут бесплатно пройти перерегистрацию и заменить документы на номера RKS «Республика Косово». В случае, если это не будет сделано, номера не перерегистрированных автомобилей пообещали изымать. При этом сербские власти номера RKS на своей территории не признают.

Власти Сербии отреагировали жестко . Министр иностранных дел страны Никола Селакович заявил, что власти самопровозглашенного Косово своими действиями «устроят ад» для косовских сербов.

Война номеров Автомобиль с табличкой «Испытательный срок» в Приштине, Косово Фото: REUTERS/Hazir Reka

Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что до эскалации довели постоянные провокации со стороны Альбина Курти. «Он единственный человек, следующий политике постоянного насилия и провокации. Именно Курти привел к происходящему: отмена права голоса у сербов, запрет на проведение выборов на территории КиМ, неуважение к Брюссельскому соглашению и открытое заявление о том, что Приштина никогда не будет ему следовать», — пояснила она.

Политик также добавила, что Белград не провоцировал кризис в Косово и Метохии . «Напротив, это эпилог многолетнего жестокого обращения с сербами в КиМ и неуважения к международным соглашениям», — пояснила она.

31 июля президент Александр Вучич провел переговоры с представителями косовских сербов и международного сообщества, после обратился к нации, назвав ситуацию «крайне сложной». Он опасался, что полиция Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Сербией номерами .

«Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом. Моя просьба и сегодня для всех: попытаемся сохранить мир любой ценой, прошу албанцев образумиться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту. Но прошу и представителей сильных и больших государств, которые признали независимость Косово, чтобы учитывали международное право, реалии на местах, и не позволили, чтобы их подзащитные вызвали конфликт», — заявил он.

Сербский лидер добавил, что Белград будет просить мира и о мире. «Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», — подчеркнул он.

Вучич добавил, что после прихода к власти Альбина Курти в отношении сербов и их имущества, а также объектов сербской православной церкви «совершено 206 инцидентов», это в два раза больше, чем в 2021-м .

Глава департамента по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что в противном случае Белград без согласия Приштины начнет формировать в непризнанной республике Содружество сербских муниципалитетов (ССМ) — объединение районов, населенных преимущественно сербами.

Об этом договорились еще девять лет назад, в 2015-м разработали принципы его функционирования. Однако в Косово признали, что это противоречит конституции, так как нарушает принцип многофункциональности. При этом в Сербии уверены, что это основное условие для нормализации отношений.

По схожему сценарию

Осенью 2021 года Белград и Приштина стояли на пороге такого же конфликта. Все началось с того, что власти самопровозглашенной республики заявили, что не будут пропускать через административную границу автомобили с сербскими номерами. В качестве причины назвали то, что Сербия не признает суверенитет Косово, в частности, не признает на своей территории и косовские автомобильные номера .

При въезде на территорию Косово регистрационные сербские номера должны заменяться на местные, при этом автовладелец должен оплатить пошлину в размере пяти евро. Сербия также давно практикует замену косовских номеров на временные сербские за те же деньги, только в динарах.

Сербы устроили стихийные протесты, албанцы начали разгонять недовольных слезоточивым газом. Тогда на дороге от КПП «Яринье» и «Брняк» начали возводить баррикады. Когда власти Косово ввели на границу спецназ, по приказу Белграда в районе «Яринье» стянули бронетехнику, включая танки. Авиация начала патрулировать районы в зоне обострения конфликта.

Вооруженное противостояние продолжалось неделю, впоследствии при посредничестве Запада Белград и Приштина смогли договориться об урегулировании кризиса. Сербы убрали баррикады, косовский спецназ был отведен, а вместо снятия номерных знаков на границе стороны договорились делать нейтральную наклейку.

Белград и Приштина договорились найти решение проблемы автомобильных номеров, однако спустя год стороны вернулись к этому конфликту.

«Очередная линия разлома»

1 августа стало известно, что власти Косово временно отложили запрет на сербские документы — на один месяц. В Сербии это решение приветствовали. «Уверен, что у нас в короткие сроки будут хорошие новости, надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», — заявил Вучич.

Он также попросил международное сообщество повлиять на косовские власти, чтобы они отложили «применение некоторых решений до встречи в Брюсселе». Сербский лидер также поблагодарил за поддержку российский МИД, отметив, что ведомство отреагировало на происходящее «очень корректно».

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с «Известиями» заявил, что события вокруг Сербии — очередная «линия разлома» на карте мира в это непростое время.

— Дыма без огня не бывает, поэтому можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что затеяны эти «потасовки», как и всегда, не без участия внешних провокаторов и подстрекателей. Депутат правящей партии Сербии уже недвусмысленно намекнул, явно отсылая к событиям на Украине, что «Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан». Обратите внимание: не Сербии, а именно Балкан, то есть — всего региона, если потребуется. Отличие от украинского кейса в том числе в том, что в Косово уже находится контингент НАТО, приведенный в боевую готовность (что российская спецоперация на Украине помогла предотвратить), а значит любое противостояние там может приравниваться к ведению боевых действий против «коллективного Запада», — отметил эксперт.

По его словам, не зря глава МИД Турции только в июне этого года публично заявлял, что Анкара поддерживает евроатлантический курс Косово.

— Кстати, это — очередная линия, где Запад будет пытаться столкнуть Москву и Анкару. Политика по формированию зон нестабильности продолжается и, подобно огню, перекидывается на пространство в узком смысле — бывшей Югославии, в широком — всего балканского полуострова. Ситуация на самом деле серьезная, в том числе для Европы, представители которой, кажется, еще сами до конца этого не осознают. Балканы не зря называли и вновь называют «пороховой бочкой Европы». И если бы Запад история хоть немного чему-то учила, они бы это знали и делали выводы. Но нет, — полагает эксперт.

«Сербы — это маленькие русские»

- Для Запада сложилась уникальная ситуация, когда Белград говорит о том, что хочет в ЕС, но при этом не может присоединиться к общей европейской политике, предполагающей отмену России. Фактически с 2018 года никаких регулярных переговоров о нормализации отношений между Белградом и Приштиной не ведется. Подошло время решать окончательный статус вопроса, из-за которого в эти дни все разгорелось, — пояснила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. в беседе с «Известиями».

Балканист отметила, что премьер Альбин Курти пришел в Косово к власти на волне лозунгов «нет переговоров с Белградом». Возникает уникальная ситуация: и Белград, и Приштина хотят в ЕС, условием для этого является их двусторонний диалог, к которому Сербия не готова, потому что оказывается чрезмерное силовое давление, а косовские власти не хотят, потому что это не соответствует их политической программе.

— Ситуация с провокацией будет использована для того, чтобы в течение этого месяца усадить Белград и Приштину за стол переговоров и договориться по паспортам и автомобильным номерам. Албанцев, видимо, хорошо научили американцы и британцы, они умеет хорошо использовать информационный момент, когда ситуация в регионе складывается не в пользу сербов. В условиях российской СВО на Украине и в условиях отказа Белграда присоединяться к антироссийским санкциям, была запущена медийная кампания, что сербы якобы представляют угрозу безопасности. Для того, чтобы эта кампания была не только информационной, должна была случиться какая-нибудь провокация. Я ждала ее все эти месяцы, — добавила политолог.

По ее словам, албанцы ждут, когда сербы силовым методом ответят на их провокацию, чтобы продемонстрировать угрозу безопасности, исходящую от Белграда.

— Для сербов ситуация очень сложная. Вучич не может пойти на компромисс, поскольку это вызовет осуждение сербов, большинство из которых считает, что за возрождением России безусловно последует возрождение Сербии. В материальном измерении это означает, что они могут решить косовский вопрос, а также вернуть себе Косово и Митохию. На Вучича оказывается большое давление, поэтому он призывает к миру, с одной стороны, с другой — хотя сербская армия и самая сильная в регионе, в случае гипотетической битвы с албанцами она будет сражаться не с ними, а со всеми странами НАТО, которыми она окружена по периметру. Фактически без какой-либо внешней поддержки, в том числе российской, — полагает эксперт.

Энтина считает, что силовой сценарий «фактически означает самоубийство для сербов».



- Россия занята Украиной, а Китай — Тайванем. Для Вучича этот месяц необходим для того, чтобы договориться о приемлемом варианте для косовских сербов. Весь мир ждет, как будет развиваться российская СВО на Украине и свои действия, в том числе внешнеполитические, планировать исходя из этого, — рассказала балканист.



Она подчеркнула: исторически так сложилось, что Россия никогда не бросала сербов.

- Если она не поможет сербам в случае необходимости, это будет выглядеть довольно странно, к тому же Запад раскрутит это по максимуму. В западном мире считается, что сербы — это маленькие русские, поэтому они бьют по периметру сербских проблем и продолжат делать это и дальше, в том числе в Боснии и Герцеговине, чтобы показать границы цивилизационного влияния современной России. Скорее всего Москва будет делать максимум, чтобы снизить эскалацию напряженности в регионе, в том числе используя инструмент эффективного влияния на Белград и на сербов. Для России окончательный политический уход из региона неприемлем. Но ситуация, когда на Балканах открывается второй фронт, еще более неприемлема, — считает руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.