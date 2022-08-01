В Кремле заявили о поддержке Россией Сербии в конфликте с Косово

Россия, зная об эскалации конфликта между Сербией и Косово, поддерживает Сербию и находится на стороне официальных властей страны. Об этом заявил 1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Считаем, это абсолютно необоснованные требования. Слава богу, что удалось обострения избежать, но ситуация отложена лишь на месяц. Мы поддерживаем призывы к миру и конструктивизму, которые были озвучены президентом Сербии», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также указал, что страны, которые признают независимость Косово, будучи гарантами, должны предостеречь власти этой республики от принятия необдуманных шагов. В России хотят, чтобы все права сербов были соблюдены, подчеркнул он.

Что касается вопроса о возможном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то он пока на повестке дня не стоит, указал представитель Кремля. При этом пресс-секретарь президента РФ затруднился ответить на вопрос, возможно ли заключение между Россией и Сербией соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, похожее на то, что было заключено с республиками Донбасса.

«Вы знаете, что у нас с Сербией союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения. Поэтому, безусловно, наши отношения должны дальше развиваться, и правовая база будет развиваться, но будут ли там такие элементы, сейчас я сказать не могу», — объяснил он журналистам на брифинге.

Ранее, в понедельник, директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович указал, что президент Сербии Александр Вучич приложил большие усилия, чтобы убедить Приштину отложить запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. По его словам, Вучич сделал за последние 24 часа всё, чтобы сохранить в регионе мир.

Петкович также отметил, что полиция Косово хотела «разобраться» с местными сербами. Поэтому на север края стянули боевиков с бойцами спецназа. По мнению политика, конфликта хотели Приштина и премьер Косова Альбин Курти.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

1 августа Еврокомиссия также поприветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе запрета на сербские документы на 30 дней — до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.