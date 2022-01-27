Игра с огнем: США планируют заняться урегулированием в Косово

США разработали новую стратегию разрешения балканского кризиса. Авторы документа считают, что необходимо добиться признания Косово со стороны оставшихся пяти европейских стран и принять Приштину в НАТО. Администрация Байдена показывает, что готова активно включиться в процесс. Подробности — в материале «Известий».

Три главных пункта

«Остановить распад Югославии, продолжающийся более 30 лет, нужно там, где он начался — в Косово», — говорится в новой балканской стратегии США, которая называется «От кризиса к сближению: стратегия борьбы с нестабильностью Балкан в ее источнике». Авторы — политологи Университета Джона Хопкинса и Центра Вильсона — уверены, что так будет возможно решить сразу несколько задач: помешать растущему влиянию Москвы и Пекина на Балканах, а также препятствовать дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Эксперты советуют администрации Джозефа Байдена действовать сразу в трех направлениях. Во-первых, подтолкнуть Грецию, Испанию, Кипр, Румынию и Словакию к признанию независимости Косово. Причем действовать не путем давления, а «с помощью сближения позиций этих государств с остальными европейскими странами для выработки единого подхода».

Во-вторых, помочь Приштине как можно скорее войти в Североатлантический блок. Это, как считают авторы документа, усилило бы позиции Косово на переговорах с Сербией. Сейчас, по их мнению, в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном преимущество у Белграда. Для преодоления этого эксперты советуют Белому дому назначить спецпредставителя по Косово.

В-третьих, помочь интеграции «сербского севера Косово» с остальной территорией, чтобы не допустить создания Великой Албании или Великой Сербии.

Разработка этой стратегии показывает, что нынешняя администрация хочет активно включиться в дела балканского региона. В начале года США ввели санкции против лидера боснийских сербов, члена президиума (коллективного президента) Боснии и Герцеговины Милорада Додика. США обвинили его в коррупции, дестабилизации страны и подрыве Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец кровопролитной войне, длившейся почти четыре года.

Летом прошлого года в Боснии и Герцеговине вступил в силу закон об ответственности за отрицание геноцида и возвеличивание военных преступников. Боснийские сербы выступили с протестами. Додик заявил, что «существование Боснии в дальнейшем теряет смысл», и потребовал передать Республике Сербской функции боснийских властей, в том числе и создание собственных вооруженных сил. Лидер боснийских сербов подчеркнул, что рассчитывает на помощь Белграда, Москвы и Пекина.

Помимо этого, Вашингтон внес в черный список одного из лидеров ведущей партии косовских сербов «Сербский список» Милана Радойчича и сербского бизнесмена Звонко Веселиновича, довольно влиятельного на севере Косово, а также около 20 компаний и еще десяток физических лиц. Кстати, о введении санкций объявили сразу после того, как стало известно, что переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС зашли в тупик.

К доказательствам того, что Вашингтон стремится играть большую роль в регионе, можно отнести и недавнее назначение двух американских спецпредставителей. Электоральной реформой в Боснии будет заниматься Мэттью Палмер, а Западными Балканами — Габриэль Эскобар. Кстати, именно он осенью прошлого года заявлял, что «США озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе», призывал принять балканские государства в ЕС, говорил о «тесном сотрудничестве Белграда и Вашингтона в ущерб интересам Москвы» и критиковал договоренности стран балканского региона с Россией в энергетической сфере, настаивая на диверсификации поставок энергоносителей и более активном использовании сжиженного природного газа.

Усиливает Вашингтон и военное присутствие в регионе. Американский авианосец «Гарри Трумэн» с сотней самолетов и 5 тыс. морпехов на борту вошел в Адриатическое море для участия в военных учениях НАТО «Наступление Нептуна 22».

«Балканы, вперед»

В предыдущей программе «Балканы, вперед — новая американская стратегия для региона», представленном пять лет назад, предлагалось три основных направления . Это постоянное военное присутствие, в частности, на военной базе Кэмп-Бондстил в Косово, активное посредничество в разрешении региональных споров и примирение США с Сербией, которая «должна стать близким партнером и союзником в регионе — при условии дистанцирования от России».

Влияние США в регионе значительно выросло при президенте Дональде Трампе. Особенно после того, как Вашингтон усадил за стол переговоров сербов и косоваров. В присутствии американского президента сербский лидер Александр Вучич и его косовский коллега Авдулах Хоти заключили соглашение об экономической нормализации.

Игра с огнем Солдаты США приземляются на военную базу Кэмп-Бондстил в Косово Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Tawny Schmit

К тому же Белград довольно активно сближается с НАТО. Страна приняла новый план индивидуального партнерства с альянсом, предоставив членам блока доступ ко всем объектам и разрешив использовать сербскую военную инфраструктуру. «В Сербии к США отношение неоднозначное. Никто в стране не забыл, что Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном сделал более 20 лет назад. Объяснение, почему начались эти бомбардировки, в результате которых гибли люди, едва ли было убедительным. Так что блок в стране не популярен. Хотя, конечно, в стране есть проамерикански настроенные политические силы, в США есть сербская диаспора. Всё же отношения между государствами сложные, они, конечно, могут развиваться и улучшаться. Но, если говорить о перспективах вступления Белграда в НАТО, то сейчас они близки к нулю, — пояснил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов подчеркивает, что российское влияние в регионе тоже не стоит преувеличивать, поскольку Сербия не рассматривает Россию в качестве геополитической альтернативы. «В Москве осознают, что Белград будет всё больше двигаться в сторону интеграции с ЕС и не будут пытаться помешать этому. При этом между Россией и балканскими государствами сохраняется интенсивное энергетическое сотрудничество и прочные религиозные связи».

Большая роль Албании

В новой балканской стратегии США стремятся «отделить Косово и Метохию от Сербии и выдавить Россию и Китай из балканского региона», считает сербский политолог Александр Павич. План по стабилизации, который они предлагают, эксперт назвал «старой клинтонистской политикой» 90-х годов. «Что касается пункта о важности вступления Косово в НАТО, то это не является неожиданностью. США показали, что всякий раз, когда их не устраивает международное право, они готовы попирать его. В альянсе действует принцип — не принимать страны с неурегулированными территориальными спорами. США будут постепенно поощрять интеграцию Албании с Косово — без признания этого де-факто. Они уже работают над расширением влияния Албании», — пояснил эксперт.

Игра с огнем Военные учения НАТО «Защитники Европы – 21» в Косово Фото: TASS/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Вашингтон в последнее время увеличил инвестиции в страну на 48% и старательно налаживает военные связи. Североатлантический альянс начал ремонтировать албанскую авиабазу Кучова, чтобы использовать ее для своих операций. Модернизация рулежных дорожек, складских помещений и взлетно-посадочной полосы обойдется в $52 млн. Ремонт планируют завершить к осени следующего года.

«Из-за того что в регионе растет присутствие Китая, США проявляют всё большую вовлеченность. Особенно это касается Албании. Страна выборочно взаимодействует с Пекином, в то время как на Балканах около 120 связанных с Китаем проектов на сумму более $32 млрд, большинство из которых относятся к инфраструктурному и энергетическому секторам», — сообщает Foreign Policy.