Американский авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море. Об этом 14 декабря сообщил Шестой флот ВМС США.

«Ударная группа прибыла в зону ответственности Шестого флота США в рамках планового похода для поддержки военно-морских операций с целью поддержания стабильности и безопасности на море и защиты интересов США, их союзников и партнеров в Европе и Африке», — говорится на сайте флота.

Сейчас авианосная группа направляется в район Персидского залива. Некоторое время группировка проведет в районе Восточного Средиземноморья.

Авианосец USS Harry S. Truman несет порядка 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Помимо авианосца, в состав группы входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof. Также в ее составе есть ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее, 5 декабря, американский ракетный эсминец Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца для проведения «рутинных операций по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности».

До этого, 25 ноября, Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Российские военные начали слежение за американским кораблем.

13 ноября пресс-служба украинских ВМС опубликовала кадры, на которых были запечатлены учения с участием кораблей Украины, Румынии, Турции и США. В маневрах также принимал участие флагман Шестого флота США Mount Whitney. Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко».