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Американский эсминец Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря

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Американский ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Об этом 25 ноября сообщил на своем сайте Шестой флот ВМС США.

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Как говорится в заявлении Шестого флота США, союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

«Сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем наших союзников и партнеров по НАТО в Черноморском регионе», — сказал командир корабля Патрик Чепмен.

О том, что корабль направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО в регионе, стало известно ранее в этот день.

21 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада.

17 ноября ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса USNS John Lenthall, а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

Согласно Конвенции Монтрё, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могут оставаться в Черном море дольше 21 дня.

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