В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ

НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада, заявил в воскресенье, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля также выразил мнение, что под прикрытием учений НАТО в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

«И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше <…> И это, конечно, душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», — указал.

По его словам, США сами пригнали Вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории. Песков подчеркнул, что это нелогично и неприлично.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, так как такие шаги окрыляют Киев на безумные действия.

Ранее, 19 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о своем превосходстве.

18 ноября президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он добавил, что альянс проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

Вместе с тем 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, РФ якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.