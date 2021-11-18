Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога

Североатлантический альянс (НАТО) сломал механизмы диалога. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

«Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать»,— сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что НАТО проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что альянс подает сигналы о желании сотрудничать, хотя еще недавно высылал дипломатов РФ.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации.

Накануне, 17 ноября, ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса «Генри Дж. Кайзер» USNS John Lenthall (T-AO 189), а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

Ранее, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Кроме того, приостанавливается деятельность военной миссии НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве, уточнил глава ведомства.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

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