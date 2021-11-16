Американский эсминец Porter покинул пределы Черного моря

Ракетный эсминец USS Porter во вторник, 16 ноября, покинул Черное море. Корабль, согласно плану, посетит Стамбул, и американский экипаж сможет «познакомиться с историей и культурой» города. Об этом говорится в релизе Шестого флота США, опубликованном на его официальном сайте.

«USS Porter (DDG 78) покинул Черное море, прибыв в Стамбул, Турция, для запланированного ранее посещения порта 16 ноября. Находясь в Стамбуле, экипаж корабля будет иметь возможность принять участие в скоординированных турах и мероприятиях формата MWR (Morale, Welfare and Recreation — моральный дух, бытовое обеспечение, отдых. — Ред.), чтобы узнать об истории и познакомиться с богатой культурой города», — сказано в сообщении.

По словам командира эсминца Кристофера Петро, этот визит — «прекрасная возможность укрепить наше военно-морское партнерство с союзником по НАТО», поэтому команда американского корабля с нетерпением ждет возможности предстать в Стамбуле посланниками Соединенных Штатов и «оценить культуру, историю и гостеприимство турецкого народа».

Американский эсминец USS Porter вошел в Черное море 30 октября, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса «Генри Дж. Кайзер» USNS John Lenthall (T-AO 189), а также кораблями Болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

15 ноября сообщалось, что корабль ВМС США Mount Whitney перешел из Черного моря в Средиземное после учений. Чуть раньше этот же путь проделал и танкер John Lenthall. Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября этот и еще два корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях.

15 ноября президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых Соединенными Штатами и их союзниками учений в Черном море. 13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.