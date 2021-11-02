Появилось видео идущего в Черное море флагмана США

Флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney сняли на видео. Американский корабль сделал остановку в Стамбуле, после чего направится к эсминцу Porter, который уже находится в Черном море, о чем стало известно в понедельник, 1 ноября.

Mount Whitney — флагманский корабль Шестого флота ВС Соединенных Штатов. Является одним из самых совершенных кораблей типа C4I (command, control, communications, computers and intelligence — командование, управление, коммуникации, компьютеры и информация). Это позволяет команде передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой части света. Кроме того, на Mount Whitney можно координировать группировки кораблей НАТО.

На борту находятся офицеры штабов Шестого американского флота, командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса

Несмотря на то, что американские корабли прибывают в Черное море в рамках военных учений, западное командование заявляет, что происходящее больше походит на совместную операцию с союзниками.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Также появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.