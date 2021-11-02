Прямой эфир
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького
Мир
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Хаме
Экономика
Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» упала в цене до нуля
Спорт
Конте станет новым главным тренером ФК «Тоттенхэм»
Общество
Аэропорты Москвы задержали или отменили несколько рейсов из-за тумана
Мир
Премьер-министр Дании выступила против СП-2 на фоне энергокризиса
Общество
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября

Появилось видео идущего в Черное море флагмана США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney сняли на видео. Американский корабль сделал остановку в Стамбуле, после чего направится к эсминцу Porter, который уже находится в Черном море, о чем стало известно в понедельник, 1 ноября.

Mount Whitney — флагманский корабль Шестого флота ВС Соединенных Штатов. Является одним из самых совершенных кораблей типа C4I (command, control, communications, computers and intelligence — командование, управление, коммуникации, компьютеры и информация). Это позволяет команде передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой части света. Кроме того, на Mount Whitney можно координировать группировки кораблей НАТО.

Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
Американские ВС начали маневры в Черном море и нарастили интенсивность разведывательных полетов у северных рубежей страны

На борту находятся офицеры штабов Шестого американского флота, командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса

Несмотря на то, что американские корабли прибывают в Черное море в рамках военных учений, западное командование заявляет, что происходящее больше походит на совместную операцию с союзниками.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Также появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021