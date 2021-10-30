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Опубликовано видео прохода эсминца США по Босфору перед учениями НАТО

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Вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря. Соответствующие кадры появились в Сети в субботу, 30 октября.

На опубликованном видео можно заметить, как корабль проходит под мостом и направляется к Черному морю. На борту «Портера» находятся офицеры штабов шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса, добавляет РЕН ТВ.

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В Национальном центре управления обороной России ранее в этот день уточнили, что за действиями корабля внимательно следят силы и средства Черноморского флота. При этом стало известно, что штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов допустил провокации на учениях. По его словам, у границ РФ постоянно идут маневры альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию, добавил он.

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктора военных наук Константина Сивкова, своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Он обратил внимание на то, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса.

До этого, 1 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские радиолокационные станции за неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Вооруженные силы России четыре раза поднимали в воздух истребители для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

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