ВМС США и силы поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС.

"Underway, shift colors!⚓️



U.S. Sixth Fleet and @STRIKFORNATO Staffs begin Operations in the Mediterranean and Black Seas. #StrongerTogether



DETAILS⤵️https://t.co/ABbUminEZ3 pic.twitter.com/9eP3EZrHX8 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021

Детали операций не приводятся.

В этот же день Шестой флот ВМС США также сообщил, что американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

Ранее, 20 октября, стало известно, что бомбардировщики B-1B Lancer военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов совершили полеты в районе Черного моря. В ходе выполнения задания стратегические бомбардировщики США дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков. Самолеты взаимодействовали в регионе с румынскими, польскими и канадскими истребителями.