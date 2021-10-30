ВМС США и силы поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях
Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС.
Детали операций не приводятся.
В этот же день Шестой флот ВМС США также сообщил, что американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
Ранее, 20 октября, стало известно, что бомбардировщики B-1B Lancer военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов совершили полеты в районе Черного моря. В ходе выполнения задания стратегические бомбардировщики США дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков. Самолеты взаимодействовали в регионе с румынскими, польскими и канадскими истребителями.