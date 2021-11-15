Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников учений в Черном море. Об этом сообщили в понедельник, 15 ноября, в Кремле.

О том, что Путин провел телефонный разговор с Макроном стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что лидеры обсудили в том числе кризис с мигрантами на белорусско-польской границе.

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