Зона раздражения: в Черном море активизировалась авиаразведка НАТО

В субботу, 13 ноября, продолжилась эскалация военной напряженности в Черноморском регионе и на границе Белоруссии с Польшей. Вооруженные силы Союзного государства в ответ провели серию учений с задействованием десантников и стратегической авиации. По мнению экспертов, США намеренно форсируют события, пытаясь заставить нервничать Россию и, возможно, подтолкнуть ее к резким действиям. Что происходило на этой неделе у рубежей страны и стоит ли ожидать разрядки ситуации, изучили «Известия».

Психологическое давление

Польша продолжила усиление группировки на границе с Белоруссией. Из Германии туда выдвинулся батальон инженерных войск бундесвера , рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Предположительно, его задействуют для создания заграждений на рубеже с республикой. Пока он сосредотачивается в 20–30 км от него, добавили источники.

По данным российского Минобороны, активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО в субботу сместились и велись в северо-западной части Черного моря. Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом.

В субботнем интервью Владимир Путин подчеркнул, что проходящие сейчас в акватории Черного моря учения США и их союзников по Североатлантическому альянсу стали незапланированными, добавив, что использование НАТО авиации с боевым оружием — «серьезный вызов для России». Президент заявил, что Россия не намерена проводить ответные незапланированные маневры там и «нагнетать дополнительно обстановку».

Зона раздражения Совместные учения кораблей ВМС Украины с судами Румынии, Турции и США в Черном море, 13 ноября 2021 года Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter заявил, что проходящие учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной «стратегии сдерживания».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков сомневается, что усиление присутствия кораблей США в Черном море опасно для России.

— Сам по себе боевой потенциал одиночных кораблей и разведывательных самолетов США в Черном море невелик и не несет большой угрозы, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Сил обновленного Черноморского флота и авиации теперь хватает, чтобы парировать их. Даже коалиционные действия Штатов с Грузией или Украиной ситуации не поменяют. У тех очень слабые флоты.

А вот участившиеся визиты стратегических ракетоносцев — более серьезная угроза , пояснил эксперт. Перемещения кораблей легко отследить и проконтролировать. Авиацию же можно задействовать гораздо быстрее и внезапно.

Поддерживать такую активность США могут еще длительное время , считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Для этого у них достаточно ресурсов и по кораблям, и по разведывательной авиации. Но и ожидать какой-то военной эскалации не стоит. Продолжаться это будет до того, как Соединенные Штаты и Россия смогут договориться по вопросам стратегической стабильности.

— Такими «визитами» и «учениями» кораблей США и их ближайшие союзники просто пытаются сейчас оказать на Россию психологическое давление, без каких-то внятных военных целей , — пояснил «Известиям» Владислав Шурыгин. — Обстановка в регионе совершенно не требует такой интенсивности полетов разведавиации. Вряд ли им удается привести какие-то новые сведения. Всё это делается с единственной целью — надавить на нервы, вывести нас из равновесия. Понимая это, реагировать надо взвешенно и спокойно. Но так, чтобы у наших «партнеров» не оставалось и тени сомнения, что, попробуй они совершить новую серьезную провокацию, например войти в территориальные воды, ответ будет максимально жестким и быстрым.

Зона раздражения Разведчик США RC-135 Фото: commons.wikimedia.org/Technical Sergeant Michael Boquette

Горячий период

На этой неделе с каждым днем росла интенсивность воздушной и морской разведки США и стран НАТО возле российской границы. На это отреагировали в Минобороны РФ, заявив, что таким образом американцы изучают «предполагаемый театр военных действий» на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке.

9 ноября радиолокаторы Минобороны обнаружили самолет-разведчик ВВС США E-8С, который приближался к границе России на минимальное расстояние. За эти же сутки в центральной и северо-западной частях Черного моря зенитные ракетные войска ВКС отметили полеты еще четырех самолетов разведавиации США и НАТО, вылетавших с европейских аэродромов: RC-135 и P-8А Poseidon ВМС США, С-160G Gabriel Франции. Еще один — стратегический разведчик U-2 Соединенных Штатов, приближавшийся к российской границе на 60 км, — был замечен над территорией Украины.

Только за пятницу было обнаружено еще шесть самолетов-разведчиков над Черным морем. Это лишний раз свидетельствует, что авиация США и альянса всерьез осваивает территорию Черноморского региона и Украины.

Отряд из американских эсминца с управляемым ракетным оружием Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall посетил грузинский порт Батуми. А затем переместился в северо-западную часть Черного моря. Там он провел учения у румынской Констанцы с турецкими и украинскими кораблями и катерами.

На всем маршруте американскую группу сопровождали и контролировали корабли Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Зона раздражения Совместные учения кораблей ВМС Украины с судами Румынии, Турции и США в Черном море, 13 ноября 2021 года Фото: ВМС Украины

Обстановка в Черном море обострилась в конце октября на фоне дестабилизации в Донбассе. ВМС США объявили о начале учений с НАТО и их партнерами в Черном и Средиземном морях. Спустя несколько дней американские боевые корабли Mount Whitney и Porter начали транзит в черноморскую акваторию. Их визит в грузинский порт Батуми совпал с прибытием Владимира Путина в Севастополь и состоявшимся в этот день телефонным разговором президента с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, во время которого, в частности, обсуждалась обстановка в регионе.

Белорусское направление

На неделе прошло сразу несколько внеплановых совместных маневров России и Белоруссии. По сообщению на сайте минобороны РБ, в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы десантники двух стран провели совместные учения на полигоне Гожский в Гродненской области в 50 км от пропускного пункта «Кузница Белостокская».

Были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Всего привлекалось около 250 российских десантников. При этом двое из них погибли во время учений.

По заявлению российского оборонного ведомства, оба контрактника были опытными инструкторами по парашютной подготовке. После прыжка из самолета из-за внезапного порыва ветра у земли их парашюты столкнулись и купола «погасли». Из-за жесткого приземления десантники серьезно травмировались и умерли в больнице.

Зона раздражения Пилот Ту-22М3 над территорией Белоруссии, 10 ноября 2021 года Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На совещании 11 ноября с руководством Совета министров Александр Лукашенко через своего коллегу Владимира Путина попросил Минобороны РФ подключиться к дежурству на белорусской границе. Он заявил, что для мониторинга ситуации с мигрантами к границе Белоруссии с ЕС вылетели стратегические бомбардировщики, сопровождаемые белорусскими истребителями.

В среду, 10 ноября, там действовала пара Ту-22М3, в четверг их сменили два Ту-160. В пятницу неподалеку от западных границ нашей страны полеты совершали еще и турбовинтовые Ту-95МС.

Бомбардировщики Ту-160 отработали применение бомб на полигоне Ружанский в Брестской области. Он регулярно используется в совместных учениях ВВС стран Союзного государства, включая прошедшие в этом году стратегические учения «Запад-2021». Правда, в отличие от сентябрьских маневров, в этот раз реальные бомбы не сбрасывались.