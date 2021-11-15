Военный эксперт назвал пиар-ходом учения НАТО в Черном море

Военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца неизвестен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться», — сказал он.

При этом недооценивать важность таких учений все-таки не стоит, посчитал эксперт. Несмотря на то что там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие. Без этого никакие совместные действия невозможны, добавил Болтенков, подчеркнув, что основа стратегии НАТО в Черном море — коалиционные операции флотов нескольких государств. Подобные многонациональные маневры проводят регулярно именно для подготовки к ним.

«Штабной корабль США USS Mount Whitney регулярно бывает в Черном море, пусть и не ежегодно, так что в этом тоже не было ничего экстраординарного. Другое дело, что каждый визит туда крупной американской боевой единицы вызывает гипертрофированную радость у наших украинских соседей, которая совершенно ни на чем не основана», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море. Лукашенко выразил мнение, что США и НАТО в Черном море ведут себя «мерзопакостно» и специально накаляют обстановку.

Также 15 ноября стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney произвел переход из Черного моря в Средиземное после учений с другими кораблями.

13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

До этого, 11 ноября, в Минобороны назвали проведение учений вблизи границ РФ на юге агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.