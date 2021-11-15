Прямой эфир
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса
Мир
Украина попросила США о поставке противокорабельных ракет «Гарпун»
Общество
Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе
Мир
В Польше выпустят монету и банкноту «Защита польской восточной границы»
Общество
В Бурятии сохранят надбавки после изменения списка регионов Крайнего Севера
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»

Военный эксперт назвал пиар-ходом учения НАТО в Черном море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Зона раздражения: в Черном море активизировалась авиаразведка НАТО
Только за последние сутки в регионе появилось четыре самолета альянса

«Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца неизвестен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться», — сказал он.

При этом недооценивать важность таких учений все-таки не стоит, посчитал эксперт. Несмотря на то что там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие. Без этого никакие совместные действия невозможны, добавил Болтенков, подчеркнув, что основа стратегии НАТО в Черном море — коалиционные операции флотов нескольких государств. Подобные многонациональные маневры проводят регулярно именно для подготовки к ним.

«Штабной корабль США USS Mount Whitney регулярно бывает в Черном море, пусть и не ежегодно, так что в этом тоже не было ничего экстраординарного. Другое дело, что каждый визит туда крупной американской боевой единицы вызывает гипертрофированную радость у наших украинских соседей, которая совершенно ни на чем не основана», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море. Лукашенко выразил мнение, что США и НАТО в Черном море ведут себя «мерзопакостно» и специально накаляют обстановку.

Также 15 ноября стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney произвел переход из Черного моря в Средиземное после учений с другими кораблями.

13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

До этого, 11 ноября, в Минобороны назвали проведение учений вблизи границ РФ на юге агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021