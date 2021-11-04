Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии

Прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет. Об этом заявил в среду, 3 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Эстонского телевидения.

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — подчеркнул Столтенберг.

Однако он уточнил, что российская сторона всё же вызывает определенное беспокойство. По его словам, действия РФ требуют пристального внимания.

В то же время генсек альянса указал, что НАТО наблюдает растущее присутствие России. Столтенберг уточнил, что на это альянс отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море.

Ранее, 3 ноября, корабль снабжения ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

1 ноября флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что американский корабль можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Кроме того, российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

Сенатор Алексей Пушков 31 октября посчитал полным провалом руководства НАТО утрату контактов с РФ. Так он отреагировал на слова экс-верховного главнокомандующего силами альянса в Европе Джеймса Ставридиса о том, что объединению необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.