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Военный историк прокомментировал присутствие в Черном море танкера ВМС США

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Танкер-заправщик Соединенных Штатов John Lenthall относится к командованию морских перевозок, которое структурно не входит в ВМС США, пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков 3 ноября.

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«Возможно, американские военные хотят отработать дозаправку в море эсминца и штабного корабля. Это довольно сложный элемент боевой подготовки. Кроме того, возможно, речь идет об изучении региона экипажем танкера. Вообще говоря, суда такого класса не так часто появляются в Черном море», — сказал эксперт.

Ранее в этот день главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что заходы кораблей ВМС США в Черное море становятся демонстрацией силы, флага и способности НАТО к военному конфликту с Москвой.

3 ноября стало известно, что John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по Североатлантическому альянсу.

1 ноября сообщалось что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике, что американский корабль можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Кроме того, российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Вместе с тем он заявил, что Россия готова надежно обеспечить безопасность в регионе и готова к любым угрозам.

Ранее, 30 октября, штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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