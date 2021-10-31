Лавров обвинил США в попытке создать конфронтацию в Черноморском регионе

Демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Об этом 31 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров по завершении саммита G20, комментируя заход американских военных кораблей в черноморскую акваторию.

По его словам, Россия готова надежно обеспечить безопасность в регионе и готова к любым угрозам.

«Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», — подчеркнул глава МИД РФ.

30 октября в акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями.

На борту корабля находятся офицеры штабов шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса.

Как отметил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент. К нему Москва должна быть готова.

По его мнению, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. В регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса. В данном случае, по словам эксперта, имеются в виду корабли США, а также Великобритании и Франции.

Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться в акватории дольше 21 дня.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские радиолокационные станции за неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников.