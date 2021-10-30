Эксперт назвал цель учений США и НАТО в Черном море

Своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Такое мнение высказал в субботу, 30 октября, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, заявление американской стороны о том, что Соединенные Штаты со странами альянса будут действовать в Черном море и проводить там некоторого вида операции, не является новостью. Это объясняется тем, что Черное море входит в состав так называемой операционной зоны шестого флота США, добавляет Сивков.

«И в соответствии с этим там всегда планировались действия сил флота США. Кроме того, к Черному морю выходит большое количество стран НАТО», — отметил эксперт в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Он уточнил, что своими учениями и действиями в Черном море США и страны НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Сивков подчеркнул, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса. В данном случае, по словам эксперта, имеются в виду корабли США, а также Великобритании и Франции.

«Для того чтобы проводить какие-то операции, нужно четко сформулировать вообще цель политики. Цель политики сформулирована, но для реализации этой политики нужно сформировать стратегические планы, составной частью которых будут эти морские операции», — посчитал Сивков.

Пока, по всей видимости, эти планы не сформулированы, заключил эксперт.

Ранее в этот день штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО развернули операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter уже начал транзит в Черное море.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов допустил провокации на учениях США и НАТО в Черном море. По его словам, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию, добавил он.

По словам политолога Дмитрия Солонникова, эти учения являются репетицией более решительных действий союзников. При этом, как уточнил политолог, единственный противник альянса в данном регионе — Россия.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские радиолокационные станции за неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Вооруженные силы России четыре раза поднимали в воздух истребители для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.