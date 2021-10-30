Политолог назвал цель учений США и НАТО в Черном море

Политолог Дмитрий Солонников считает, что учения НАТО и США в Черном море являются репетицией более решительных действий союзников, при этом единственный противник альянса в данном регионе — Россия. Об этом в субботу, 30 октября, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Как отметил политолог, альянс не скрывает, что РФ является единственным противником в этом регионе. По этой причине отработка действий, с точки зрения эксперта, ведется именно против России.

«А где противодействовать России? Возможно, речь идет о Сирии. <...> Возможно, речь идет о ближнем Востоке, возможно о территории черноморского региона», — сказал он РЕН ТВ.

По его словам, НАТО как крупный военный блок не может существовать без регулярных маневров, иначе организация будет существовать лишь на бумаге.

При этом главная задача Североатлантического альянса — добиться координации действий стран-участниц, добавил политолог.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов допустил провокации на учениях США и НАТО в Черном море. По его словам, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию, добавил он.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО развернули операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter уже начал транзит в Черное море.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал фантазиями слова немецкого министра, призвав концентрироваться на реальности.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми. Она указала, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, в то время как РФ не угрожает НАТО.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские радиолокационные станции за неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Вооруженные силы России четыре раза поднимали в воздух истребители для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.