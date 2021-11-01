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Флагманский корабль США направился в Черное море для проведения операций с союзниками

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Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом 1 ноября сообщает американский флот на странице в Twitter.

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«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе»,— говорится в сообщении.

31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров после саммита G20 заявил, что Североатлантический альянс демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. Он также отметил, что у РФ нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО.

В тот же день политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выразил мнение, что потенциальной угрозы для РФ от военных учений США и НАТО в Черном море нет, так как эти маневры не перерастут в атаку на российскую сторону. По его словам, данные маневры являются элементом психологического давления.

Ранее, 30 октября, в акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Так же появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря. На борту «Портера» находились офицеры штабов шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса.

Как отметил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент. К нему Москва должна быть готова. Он также подчеркнул, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

В текущем году НАТО провело серию учений в Прибалтике и Украине. При этом за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза — до 90 крупных учений в год. Существенно выросло также количество привлекаемых войск — с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

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