Лавров отметил нежелание НАТО вести диалог с Россией

Североатлантический альянс демонстрирует нежелание вести диалог с Россией. Об этом заявил в воскресенье, 31 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров после саммита G20.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — сказал министр.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков посчитал полным провалом руководства Североатлантического альянса утрату контактов с РФ. Так он отреагировал на слова экс-верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что альянсу необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе. Лавров 18 октября посоветовал союзникам НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех «возникнут какие-то экстренные дела», а 30 октября адмирал ВМС США в отставке и экс-главком альянса Джеймс Ставридис назвал это выражение Лаврова «едким».

При этом 30 октября стало известно, что штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях. В тот же день появились кадры, как вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктора военных наук Константина Сивкова, своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Он обратил внимание на то, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса.