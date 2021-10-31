Пушков назвал провалом руководства НАТО утрату контактов с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков считает полным провалом руководства Североатлантического альянса (НАТО) утрату контактов с Россией. Об этом он заявил 30 октября в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что альянсу необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

«Генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это полный провал руководства НАТО», — написал Пушков.

Он указал на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «приветствует» визит президента Финляндии Саули Ниинистё в РФ для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако сам он лишен возможности любого диалога. Это прямой «ушерб для безопасности стран-членов НАТО», считает Пушков.

«Ставридис, конечно, думает иначе. Но даже такие, как он, понимают: Россия — не Югославия. И если кому-то в альянсе мерещится ливийский или югославский сценарий, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами <...>, то, когда речь идет о России, пусть расстанутся с этими сладкими снами», — заключил сенатор.

Ранее в субботу Ставридис в своей статье для Bloomberg назвал едкими слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что союзникам из НАТО в экстренных случаях лучше обращаться к российскому послу в Бельгии, после того, как Россия приостановит работу своего представительства при альянсе с 1 ноября.

6 октября, в Североатлантическом альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 октября отметил, что в нынешней ситуации в отношениях с НАТО российская сторона не пострадает, так как никакого диалога между сторонами так и не было. Россия неоднократно заявляла о невозможности и нежелании в отношениях с НАТО «танцевать танго в одиночку», подчеркнул он.