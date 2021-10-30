Экс-главком НАТО выразил беспокойство из-за фразы Лаврова

НАТО не следует исключать из поля зрения Россию, необходимо продолжать «остерегаться медведя». Об этом сообщил адмирал ВМС США в отставке и экс-главком альянса Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg, опубликованной 30 октября.

Таким образом Ставридис обратил внимание на фразу, которая была сказана главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время пресс-конференции 18 октября министр объявил, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Он также посоветовал союзникам НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех «возникнут какие-то экстренные дела».

Экс-главком альянса, в свою очередь, счел подобное выражение Лаврова «едким».

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — подчеркнул американский адмирал.

Вместе с тем Ставридис добавил, что Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене. В связи с этим, по словам экс-главкома НАТО, альянс «не может позволить себе роскошь полностью игнорировать» действия российской стороны. По его мнению, отношения еще можно восстановить при определенных условиях.

Ранее, 6 октября, в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 октября отметил, что в нынешней ситуации в отношениях с НАТО российская сторона не пострадает, так как никакого диалога между сторонами так и не было. Россия неоднократно заявляла о невозможности и нежелании в отношениях с НАТО «танцевать танго в одиночку», подчеркнул он.

При этом 30 октября стало известно, что штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях. В тот же день появились кадры, как вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктора военных наук Константина Сивкова, своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Он обратил внимание на то, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса.