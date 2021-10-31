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Политолог оценил военные учения США и НАТО в Черном море

Политолог Солонников оценил военные учения США и НАТО в Черном море
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Потенциальной угрозы для РФ, исходящей от военных учений США и НАТО в Черном море, нет, поскольку подобные маневры не перерастут в атаку на российскую сторону. Об этом 31 октября заявил политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Потенциальной угрозы для России от проведения каждых маневров, в общем, нет, конечно. Потому что эти маневры в атаку на Россию не перерастут, мы можем в этом искренне не сомневаться. Другое дело, что усиление давления на Россию со всех стран с политической и экономической точки зрения», — уточнил политолог в беседе с РЕН ТВ.

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По его словам, цель таких учений США и НАТО заключается в ликвидации современного субъектного положения России в мире. Таким образом, как указал Солонников, данные маневры — это один из элементов психологического давления.

«Это стандартные учения. Здесь идет разработка коммуникаций взаимосвязи между Шестым флотом США с другими странами-участниками НАТО и их союзниками. В Черном море, скорее всего, идет речь о взаимодействии с Румынией, Болгарией, Турцией, в меньшей степени с Украиной», — считает политолог.

Солонников также добавил, что опасность от подобных учений может создаваться только для тех судов и кораблей, которые могут зайти в зону маневров, однако такое стечение обстоятельств маловероятно.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс демонстрирует нежелание вести диалог с Россией.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь посчитал полным провалом руководства НАТО утрату контактов с РФ. Так он отреагировал на слова экс-верховного главнокомандующего силами альянса в Европе Джеймса Ставридиса о том, что объединению необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

30 октября стало известно, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях. В тот же день появились кадры, как вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктора военных наук Константина Сивкова, своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Он обратил внимание на то, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса.

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